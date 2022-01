Tak się bawi włoski senat. W trakcie obrad na ekranach wyświetlił się film porno inspirowany grą Final Fantasy

Jeśli myślicie, że tylko w naszym kraju jest wesoło od politycznych skandali, to warto spojrzeć w stronę Włoch, gdzie podczas poniedziałkowego posiedzenia senatu miała miejsce sytuacja niecodzienna. Mianowicie włoscy senatorowie w trakcie obrad ujrzeli na swych ekranach animowany film pornograficzny z udziałem Tify Lockhart, bohaterki gry Final Fantasy VII. Kuriozalności wydarzeniu dodał fakt, iż w trakcie incydentu przemawiała prominentna osoba - fizyk i laureat Nagrody Nobla z 2021 r., nazwiskiem Giorgio Parisi. Jak to wszystko możliwe? Ano jak można się domyślać, obrady odbywały się nie stacjonarnie, a poprzez oprogramowanie Zoom, co znacząco ułatwia sprawę wszelkim cyber-dowcipnisiom.

Podczas zoomowego zebrania włoskiego senatu doszło do włamania. Haker-dowcipniś postanowił wytransmitować na ekranach senatorów animowany film porno z postacią z gry Final Fantasy VII.

Włoski senat z powodu ciągnącej się wciąż pandemii koronawirusa, nieustannie obraduje zdalnie, wykorzystując do tego oprogramowanie wideokonferencyjne Zoom. To właśnie przez to, włoscy senatorzy padli ofiarą hakera (choć nie wiem, czy ktoś z nich tak naprawdę na bycie taką ofiarą narzekał). Cyber-żartowniś po włamaniu się do pokoju wideokonferencji rozpoczął transmisję żenującego materiału na ekranach wszystkich posłów.

anyway, on lighter news, have you heard about the Tifa Lockhart hentai video that was accidentally shown during a meeting of the Italian senate yesterday — Ducktor Naldush (@FrancescoDonald) January 18, 2022

Przemawiający wówczas Giorgio Parisi zdawał się nie widzieć tego, co wyprawia się na ekranie, więc cała scena rozgrywała się na monitorach senatorów przez dłuższy moment. Swą przemowę przerwał dopiero w momencie, gdy któryś z uczestników zaczął krzyczeć. O skandalu we włoskim senacie huczą dziś w zasadzie wszystkie media społecznościowe, zaś Włoska policja poinformowała, że poszukuje juz osoby odpowiedzialnej za zajście, aby nie uszło jej to na sucho.

