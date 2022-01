Premier Mateusz Morawiecki chce odciągać młodych ludzi sprzed monitorów esportem. A nie, jednak sportem

Wczorajszym wieczorem odbyła się debata Sejmu pod znakiem wotum nieufności dla obecnego ministra sportu i turystki - Kamila Bortniczuka. Za ministrem wstawił się sam premier RP, Mateusz Morawiecki, podkreślając, że ministerstwo robi wszystko, by zadbać o rozwój fizyczny młodych Polaków. W swą wypowiedź wplótł także esport, co odbiło się gromkim echem w polskim internecie. Premier na mównicy stwierdził mianowicie, że "chce wyciągać dzieci z domów esportem". Jak z pewnością wiedzą nasi Czytelnicy, jest to stwierdzenie cokolwiek paradoksalne, bowiem esport to zajęcie, które uskutecznia się nie inaczej, jak tylko przy pomocy komputera.

Premier Mateusz Morawiecki chce odciągać młodych ludzi sprzed monitorów eeee... sportem. Esportem? A nie, jednak sportem. Cóż, każdy może się przejęzyczyć, prawda?

"Łożymy coraz więcej środków na sport dla dzieci i młodzieży. Przez esport chcemy dzieci wyciągać z domów. Nie chcemy, żeby były przed tym komputerem bez programów państwowych, samorządowych. Ale specjaliści podpowiadają nam taką ścieżkę: bądźcie tam, żeby wyciągać dzieci sprzed ekranów monitorów, telewizorów, komputerów, właśnie na boiska, właśnie do hal sportowych. Taka właśnie jest tu przedstawiana ścieżka przez ekspertów." - powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas środowego posiedzenia.

W pierwszej kolejności domniemany błąd (przejęzyczenie?) dostrzegli inni uczestnicy posiedzenia. Z sali dobiegł nawet komentarz: "Ale esport polega na tym, że się siedzi". I faktycznie, kilka godzin temu okazało się, że "Prezes Rady Ministrów w swojej wypowiedzi odnosił się do sportu" - takie sformułowanie możemy przeczytać w sprostowaniu, które napłynęło z Centrum Informacyjnego Rządu. Zagadka została więc wyjaśniona, a teraz można się kulturalnie rozejść... Najlepiej na świeże powietrze, aby pouprawiać trochę esportu.

Źródło: TVN24