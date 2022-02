Gogle VR też mają swoje granie w chmurze. PlutoSphere to takie GeForce NOW dla wirtualnej rzeczywistości

PlutoSphere wkracza dziś w fazę wczesnego dostępu w obrębie repozytorium SideQuest, umożliwiając użytkownikom gogli VR marki Meta (dawniej Oculus) granie w chmurze. Rozwiązanie to przyda się szczególnie w kwestii bardziej wymagających produkcji typu Half-Life: Alyx, które potrzebują do zabawy peceta (mocarnego w dodatku). Jak wiemy, gogle Meta Quest obu generacji potrafią działać także samodzielnie (standalone), co wielu graczy uważa za najbardziej konkurencyjną cechę wśród wszystkich dostępnych dziś gogli tego typu. Celem PlutoSphere jest więc nie tylko wykorzystanie też przewagi, ale przede wszystkim nadanie jej nowej funkcjonalności pod postacią streamowania gier wprost na HMD.

Gwoli ścisłości PlutoSphere nie jest VR-owym xCloudem, a raczej GeForcem NOW. Wszystko dlatego, że do streamowania gier na gogle będziemy musieli posiadać własne kopie tych gier na PC.

PlutoSphere nie jest bezpośrednim konkurentem dla popularnego Virtual Desktop, ani także alternatywą dla natywnego AirLinka. Wszystko dlatego, że wspomniane rozwiązania, do bezprzewodowego streamowania gier czy aplikacji wprost na gogle VR wymagają posiadania owych gier / aplikacji na własność, ale także wymagają posiadania komputera. W przypadku wymagających gier - odpowiednio mocarnego komputera. Do korzystania z PlutoSphere wystarczy posiadać tylko gry (na koncie Steam lub Epic), jako że PS oddaje do dyspozycji użytkownika nie tylko 'wirtualny komputer', ale także windowsowe środowisko.

Trzeba tylko pamiętać, że do płynnego działania PlutoSphere musimy uzbroić się w internet o minimalnej przepustowości 50 Mbps oraz w router działający w pasmie 5 GHz i przy użyciu protokołu WiFi 6. W trakcie trwania testów early acces (można się zapisać tutaj), gracze mogą korzystać z PlutoSphere przez kilka godzin dziennie za darmo. Jeśli czas ten im nie wystarczy, będą w stanie wykupić tokeny, które doliczać będą dodatkowy czas (takie tam "wrzuć monetę"). Ostatecznie, w pełnej wersji aplikacji, godzina takiego streamowego grania ma kosztować od 1 do 3 dolarów (w zależności od tego ile jednorazowo kupimy owych tokenów).

Źródło: SideQuest