Deadness, czyli Outlast na... wózku inwalidzkim. Osobliwy survival horror dla gogli VR otrzymał równie osobliwy trailer

Już 22 lutego posiadacze gogli VR będą mogli zagrać w dość niecodzienny survival horror pt. Deadness. Niecodzienny, bowiem w grze poruszać się będziemy na wózku inwalidzkim. Twórcy zapowiadają, że gra prócz przerażenia wzbudzi w nas także poczucie bezradności. Prawdopodobnie także co nieco nas zmęczy, ponieważ poruszając się w świecie gry, będziemy musieli korzystać z ruchów kontrolerów, jak podczas rzeczywistego poruszania się na wózku inwalidzkim. Czeka więc nas od groma machania, zwłaszcza podczas sekwencji ucieczek przed niemilcami. Produkcja od ALIEN studio pojawi się na Steamie, dzięki czemu będą mogli w nią zagrać posiadacze wielu rodzajów gogli VR (HTC, Valve Index, Meta Quest itp.).

Deadness nie ma zbyt wyrafinowanej fabuły. Nasz 'zmotoryzowany' bohater budzi się po prostu pewnego dnia na wózku inwalidzkim i spostrzega, że znajduje się w niegościnnej, nieznanej mu dotąd placówce badawczej. Gdy usłyszy pierwsze przerażające krzyki, nie pozostanie mu już nic innego jak... uciekać. No, w międzyczasie trzeba będzie też poeksplorować nieprzyjemny przybytek, celem odkrycia jego tajemnicy i tego, jak się tu w ogóle znaleźliśmy.

Grę łączy z Outlastem nie tylko przynależność do gatunku survival horror, ale także fakt, że również i tutaj, gameplay nie przewiduje sekwencji walk. Będziemy więc mogli jedynie uciekać. Niestety na ten moment nie wiadomo, czy gra pojawi się ostatecznie także w wersji klasycznej (a więc nie w VR). Nawet jeśli miałoby tak być, to komputerowi gracze pozbawieni by byli dodatkowego "cardio", o którym wspominałem już we wstępie tego newsa, a którego działanie w praktyce możecie obejrzeć na nowym zwiastunie prezentującym ruchy w trakcie gry:

Źródło: ALIEN studio