Patriot Viper PV573 - zaprezentowano nowy nośnik SSD PCIe 5.0 z wydajnym turbinowym chłodzeniem

Podczas CES 2024 zaprezentowano także nowości z segmentu nośników SSD. Jednym z producentów, którzy przedstawili swój sprzęt jest Patriot. Uwagę zwraca przede wszystkim nośnik Viper PV573. Jego cechą charakterystyczną są nie tylko dobre parametry pracy, ale także dosyć nietypowy, jak na ten segment rynku, system chłodzenia. Patriot postawił bowiem na rozwiązanie turbinowe, wykorzystywane do tej pory najczęściej w przypadku GPU.

Patriot Viper PV573 to szybki nośnik SSD M.2 NVMe, korzystający ze standardu PCIe 5.0, który charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami i stosunkowo niską temperaturą pracy.

Na podobny system chłodzenia Patriot zdecydował się już w przypadku nośnika Viper PV553, który pokazany został podczas zeszłorocznych targów Computex. Najnowszy model oferuje jednak jeszcze lepsze parametry pracy, przy zachowaniu tego samego niskoprofilowego systemu chłodzenia. Jest to rozwiązanie nietypowe, ponieważ opiera się na wykorzystaniu dosyć cichego turbinowego wentylatora, którego sprawność jest przewidziana na 25 tys. godzin pracy. Co więcej, system jest bardzo wydajny, ponieważ utrzymuje temperaturę dysku poniżej 45 °C. Warto pamiętać, że omawiany nośnik bazuje na standardzie PCIe 5.0. Cechą charakterystyczną urządzeń tego typu jest dosyć intensywne nagrzewanie się podczas dużego obciążenia.

Patriot Viper PV573 cechuje się sekwencyjnym odczytem danych do 14 GB/s. W przypadku zapisu wartość ta wynosi 12 GB/s. To sprawia, że nośnik plasuje się w okolicach czołówki tego typu rozwiązań. Dysk wykorzystuje kontroler Phison E26 i 232-warstwową pamięć NAND Microna. Sprzęt będzie dostępny w trzech wariantach różniących się pojemnością: 1 TB, 2 TB i 4 TB. Na razie nie jest znana jego cena, ale premierę przewidziano na 2024 rok. Warto odnotować, że Patriot zapowiedział także przenośne dyski SSD korzystające z portów USB4. Sprzęt ma wykorzystywać kontroler Realtek 5772DL i cechować się sekwencyjnym odczytem danych do 3720 MB/s oraz zapisem do 3780 MB/s.

Źródło: WCCFTech