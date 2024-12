Oto specyfikacja złącza HPCE, stanowiącego alternatywę dla tradycyjnych metod zasilania kart graficznych. Nawet do 600 W

Do zasilania najpotężniejszych konsumenckich układów graficznych są obecnie wykorzystywane złącza 16-pin (12VHPWR). Mniej wydajne modele potrafią zadowolić się jednym konektorem 8-pin. Niezależnie od tego, jak karta graficzna jest zasilana, wiąże się to z dodatkowymi kablami biegnącymi od zasilacza do GPU. Istnieje jednak pewna alternatywa, która być może już wkrótce trafi do niektórych układów. Opublikowano oficjalną specyfikację konektora HPCE.

Złącze HPCE może stanowić ciekawą alternatywę dla kontrowersyjnego konektora 12VHPWR. Za pośrednictwem nowego rozwiązania można dostarczyć ponad 600 W mocy.

Dokumentację zaprezentował znany z licznych przecieków użytkownik platformy X – @momomo_us. Zasady działania złącza HPCE są bardzo zbliżone do znajdującego się na płycie głównej gniazda PCIe. Cechuje się ono łącznie 28 pinami, z czego 16 odpowiada za dostarczanie energii, a 12 za komunikację pomiędzy płytą główną i kartą graficzną. Wymiary nowego konektora są bardzo podobne do złącza PCIe x1. Najważniejsze jest jednak to, że może on dostarczyć ponad 600 W mocy. Teoretycznie jest to więcej niż zapewnia pojedyncze złącze 12VHPWR, ale otwartym pozostaje pytanie, na jak długo to wystarczy. Nie da się całkowicie wykluczyć możliwości, że topowe modele z kolejnej generacji GPU będą wymagały lepszego zasilania (przypuszczalnie dwóch konektorów 16-pin).

Złącze HPCE umiejscowione jest w pobliżu slotu PCIe, do którego podłącza się kartę graficzną. Odpowiednio zaprojektowany układ można zatem umieścić w obu slotach. Największą zaletą nowego konektora jest brak konieczności instalowania dodatkowych kabli zasilających. Cała wymagana moc jest pobierana z HPCE i PCIe. Nie są konieczne też żadne dodatkowe rozwiązania mocujące. W pełni wystarczające jest zabezpieczenie, które posiada złącze PCIe. HPCE to pochodna standardu wykorzystywanego w segmencie serwerów. Może to oznaczać wyższy poziom niezawodności, niż w przypadku problematycznych konektorów 12VHPWR. Podczas Computex 2023 zaprezentowano szereg prototypowych kart graficznych i płyt głównych, które wykorzystują nowe złącze (na przykład ASUS GeForce RTX 4070 Megalodon, o którym swojego czasu pisaliśmy). Na razie nie trafiło ono jeszcze prawdopodobnie do produkcji masowej. Nie wiadomo czy będzie szerzej wykorzystywane przez producentów w przyszłości.

