OPPO MariSilicon X: nowy 6 nm chip z NPU, ISP i własną pamięcią zaprezentowany podczas OPPO Inno Day 2021

Podczas tak zwanego dnia dla prasy poprzedzającego start wydarzenia OPPO Inno Day 2021 firma będąca częścią grupy BBK Electronics zaprezentowała swoje plany na nadchodzący rok, a nawet lata. Jednym z najważniejszych punktów okazuje się nowa jednostka OPPO MariSilicon X. Chip jest o tyle interesujący, gdyż łączy w sobie zarówno ISP do przetwarzania obrazu, NPU do obliczeń na potrzeby AI oraz własną pamięć. Układ opracowany w 6 nm procesie technologicznym pozwoli na obsługę 20-bitowych RAW, nagrywania 4K w trybie nocnym oraz obliczenia AI na poziomie 18 TOPS. W praktyce oznacza wymierne korzyści dla smartfonów dotyczące zarówno fotografii jak i wideofilmowania. Przejdźmy do konkretów.

Fotografia mobilna z uwagi na ograniczenia fizyczne nie jest w stanie zapewnić takiej swobody oraz możliwości jak dedykowane aparaty z wymienną optyką. Producenci walczą więc na polu rozwiązań software’owych. Natomiast, aby osiągnąć w tej materii konkretne efekty, należy posiłkować się odpowiednim hardwarem. OPPO doskonale zdaje sobie z tego sprawę, dlatego tez zapowiada jednostkę MariSilicon X. Chip wykonany w 6 nm procesie technologicznym jest połączeniem NPU, procesora ISP oraz dodatkowej pamięci przeznaczonej na obliczenia. Maksymalna wydajność wynosi aż 18 TOPS (@int8). Układ ma cechować nie tylko szybsze od poprzedników działanie, ale także mniejszy apetyt na energię. Dedykowana pamięć zmniejsza bowiem potrzebę dodatkowych zapisów odczytów.

Urządzenia korzystające z MariSilicon X będą w stanie nagrywać wideo w trybie nocnym w rozdzielczości 4K, ale w grę wchodzą także obsługa 20-bitowego zakresu dynamiki, przetwarzanie RAW w czasie rzeczywistym oraz zaawansowana redukcja szumów i reprodukcja kolorów. MariSilicon X zadebiutuje na początku przyszłego roku i znajdziemy go w jednym z nowych smartfonów serii OPPO Find X. Konkurencja będzie musiała nagłowić się, jak przebić rewelacje ogłoszone przez tytułowego producenta.

Źródło: OPPO