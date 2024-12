OpenAI może wkrótce stać się normalną firmą. Założyciel podmiotu rozważa rezygnację ze statusu non-profit

Choć podmioty technologiczne to najczęściej zwykłe firmy, których zadaniem jest dostarczanie na rynek produktów i wypracowywanie zysku, to w przypadku OpenAI jest nieco inaczej. Spółka stojąca za usługą ChatGPT od dnia założenia jest w zasadzie organizacją badawczą, której bazą pozostaje działalność non-profit. To się może jednak niedługo zmienić, ponieważ dyrektor podmiotu - Sam Altman - rozważa ponoć transformację OpenAI.

OpenAI może wkrótce stracić status organizacji non-profit. Sam Altman bierze pod uwagę transformację podmiotu w zwykłą firmę. Rozważany jest też model B-Corp, który zakłada nakierowanie na zrównoważony rozwój.

Warto zaznaczyć, że choć trzon OpenAI to wciąż działalność non-profit, to w rękach organizacji znajduje się także podmiot OpenAI Global LLC, który jest już firmą. Jej działalność polega głównie na licencjonowaniu posiadanych technologii, jednak podlega ona wciąż statutowi, który wiąże także jej organizację-matkę. Według najnowszych doniesień to się jednak może w przyszłości zmienić. Sam Altman poinformował bowiem w zeszłym tygodniu udziałowców OpenAI o swoich planach przekształcenia organizacji w pełnoprawną firmę. W praktyce ruch ten oznaczałby, że zarząd non-profit, który sprawuje obecnie kontrolę nad OpenAI straciłby swoją władzę, a na jego miejsce powołany zostałby organ nakierowany na zwykłą rywalizację rynkową. Byłaby to zatem znacząca zmiana w organizacji stojącej za usługą ChatGPT.

Zapowiedzi Sama Altmana motywowane są prawdopodobnie niewystarczającymi wpływami z darowizn, na których organizacja do tej pory się opierała. Koszty prac rozwojowych nad sztuczną inteligencją, a także utrzymania infrastruktury serwerowej dla usługi ChatGPT i innych projektów są olbrzymie. Można przypuszczać, że nawet wpływy licencyjne, które uzyskuje OpenAI Global LLC nie są w pełni zadowalające. Rozważana jest też możliwość przekształcenia głównej części OpenAI w firmę z certyfikacją B-Corp. Są to podmioty, które działają co prawda dla zysku, ale są wierne regułom zrównoważonego rozwoju. Taki model zakłada wdrożenie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu, a nie maksymalizacji wpływów.

Źródło: WCCFTech, The Information