Oferta PS Plus Essential na październik została zapowiedziana w trakcie State of Play. Na czele Dead Space Remake

Jeżeli chodzi o ostatnie miesiące, Sony raczej nie rozpieszczało posiadaczy najniższego abonamentu Plusa. Nie znaczy to, że odkąd nastąpił podział na trzy progi subskrypcji nie dostaliśmy żadnych godnych uwagi gier. Sifu, The Callisto Protocol, Borderlands 3, Immortals of Aveum to zaledwie czubek góry lodowej, jeśli chodzi o tę mimo wszystko różnorodną ofertę. Teraz zaś, po dość średnim okresie, niektórzy mogą chcieć rozważyć choćby tymczasowy powrót.

Październikowe PS Plus Essential zaoferuje graczom remake Dead Space'a, WWE 2K24 oraz Doki Doki Literature Club Plus.

Za nami State of Play, które w ogólnym rozrachunku niespecjalnie zaskoczyło, serwując co najwyżej kilka interesujących wieści. Ale przynajmniej otrzymaliśmy informację o nadchodzących grach w ramach PS Plus Essential. Na pewno największe wzięcie będzie miał remake Dead Space - jedna z tych bardziej cenionych odświeżonych wersji w ostatnich latach, bo i całkiem sensowna. Zupełnemu przeobrażeniu uległa np. oprawa graficzna, ale przy tym dzięki nowoczesnej technice atmosfera kultowego survival horroru na pokładzie USG Ishimura jest jeszcze bardziej sugestywna. Jeżeli dotąd nie mieliście z tym tytułem styczności, pozostaje go tylko polecić.

O ile w Dead Space zagracie naturalnie jedynie na PS5, o tyle pozostałe dwie pozycje będą dostępne także na generację poprzednią. WWE 2K24 to całkiem nieźle przyjęta gra sportowa z marca tego roku, która pozwala nam wcielić się w znanych wrestlerów na przestrzeni dekad. Wyróżnia się zróżnicowanym systemem walki, starciami na różnych zasadach, czy oficjalną licencją. Ale wbrew pozorom o wiele ciekawiej prezentuje się Doki Doki Literature Club Plus! - osobliwa visual novel. Nie dajcie się zwieźć pozorom, nie jest to bowiem urocza opowiastka o młodych uczennicach i ich szkolnych perypetiach. Z czasem zaczyna zmierzać w coraz bardziej ekstremalne rejony, poruszając wiele trudnych, niepokojących tematów i w konsekwencji przeradzając się wręcz w psychologiczny horror. W przeciwieństwie do wersji darmowej, ta rozszerzona wprowadza między innymi dodatkowe epizody.

