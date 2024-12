NVIDIA Project G-Assist - zapowiedziano bazującego na AI asystenta, który pomoże graczom podczas rozgrywki

Choć tworzenie oprogramowania nie jest główną sferą działalności NVIDII, to firma ta stoi za paroma ciekawymi rozwiązaniami tego typu. Od lat mamy chociażby GeForce Experience, czyli zestaw narzędzi, które pozwalają zapisywać fragmenty rozgrywki, zrzuty ekranu, czy dodawać filtry w grach. NVIDIA podczas Computex 2024 zapowiedziała też oprogramowanie Project G-Assist, które doda asystenta AI, mogącego pomóc graczom w trudniejszych momentach rozgrywki.

NVIDIA Project G-Assist to bazujący na dużym modelu językowym asystent, który na żądanie zaoferuje wskazówki podczas zabawy w trudniejsze gry. Jeśli rozwiązanie to będzie wspierane przez dużą liczbę tytułów, może okazać się interesującym dodatkiem, który pozwoli zaoszczędzić sporo czasu.

Project G-Assist będzie oczywiście dostępny wyłącznie dla posiadaczy układów graficznych GeForce. Pozwoli z poziomu gry w szybki sposób uzyskać dostęp do bazy danych na temat uruchomionej pozycji. Odbywać się to będzie za pośrednictwem sztucznej inteligencji, bazującej na dużym modelu językowym. Przykładowo, jeśli dana osoba napotka trudności w trakcie zabawy (na przykład stanie przed wyjątkowo trudnym bossem lub zagadką), będzie mogła wydać asystentowi odpowiednie polecenie głosowe lub tekstowe. Na tej bazie AI dostarczy wskazówki, które pozwolą przejść określony fragment. Mowa zatem tutaj o wyspecjalizowanym w konkretnych grach ChatGPT, ale należy znaznaczyć, że nie będzie się on opierał wyłącznie na poleceniach tekstowych oraz głosowych. Podczas odpowiedzi weźmie pod uwagę też to, co znajduje się aktualnie na ekranie.

Jest to ciekawe rozwiązanie, które może sprawdzić się zwłaszcza w skomplikowanych tytułach, gdzie próg wejścia dla nowicjuszy jest dosyć wysoki. Project G-Assist pozwoli w takich przypadkach zaoszczędzić czas, który gracz musiałby spożytkować na samodzielne poszukiwanie informacji o danym fragmencie gry lub jej mechanikach. Umożliwi zatem łatwiejsze wdrożenie się w rozgrywkę. Asystent zaoferuje także porady dotyczące najlepszych ustawień graficznych oraz wydajności gier. Na początek NVIDIA nawiązała współpracę z twórcami Ark: Survival Ascended. Project G-Assist potrafi już odpowiadać na pytania dotyczące chociażby stworzeń pojawiających się w grze, wytwarzania przedmiotów, podłoża fabularnego i wielu innych kwestii. Sukces projektu może ostatecznie zależeć od tego, jak wiele gier zaoferuje dla niego wsparcie.

