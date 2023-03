NVIDIA pracuje nad rozwiązaniem problemów ze zbyt wysokim użyciem procesora po instalacji sterowników w wersji 531.18

Niektórzy użytkownicy kart graficznych NVIDIA GeForce borykają się ostatnio ze zbyt dużym obciążeniem CPU przez proces powiązany ze sterownikami. Sprawa dotyczy najnowszej wersji oprogramowania, opatrzonej numerem 531.18 i najwyraźniej obejmuje jej system telemetryczny. Firma NVIDIA przyznała oficjalnie, że problem rzeczywiście istnieje. Jest przygotowywana stosowna poprawka, która będzie miała za zadanie go wyeliminować.

NVIDIA oficjalnie przyznała, że istnieje problem ze zbyt wysokim użyciem procesora przez proces powiązany ze sterownikami. Problem dotyczy oprogramowania w wersji 531.18.

Na skutek bliżej niesprecyzowanego błędu, stałe użycie CPU przez proces NVIDIA Container potrafi mocno przekroczyć 10%. Problem objawia się najczęściej po zakończeniu rozgrywki. Najprostszym rozwiązaniem na chwilę obecną jest powrót do wcześniejszej wersji sterowników, które były pozbawione wspomnianego błędu. Jego oficjalna naprawa jest jednak zapewne wyłącznie kwestią czasu, ponieważ wzmianka o nim została dodana oficjalnie do listy rozpoznanych problemów. W najgorszym przypadku przyjdzie nam poczekać do kolejnej wersji sterowników, ale bardziej prawdopodobne wydaje się, że wypuszczony zostanie tak zwany hotfix do obecnej edycji oprogramowania.

Bardziej cierpliwi ograniczą się zapewne do zwykłego restartu komputera, po którym problem znika do czasu zamknięcia kolejnej gry. Niektórzy donoszą, że możliwa jest także naprawa błędu poprzez usunięcie pliku .dll odpowiedzialnego rzekomo za problemy. Istnieją podejrzenia, że głównym winowajcą jest system telemetrii zaszyty wewnątrz sterowników, a konkretnie powiązany z nią plik _NvGSTPlugin.dll. Jego modyfikacja jest możliwa po zatrzymaniu procesu NVDisplay.ContainerLocalSystem. Do bezpośrednich zmian w plikach sterowników należy podchodzić jednak z dużą dozą ostrożności, ponieważ może doprowadzić to do awarii całego systemu. Zalecane jest poczekanie po prostu na stosowną poprawkę lub skorzystanie ze starszej wersji oprogramowania.

Źródło: NVIDIA, VideoCardz, Reddit