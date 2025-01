NVIDIA N1X może zadebiutować jeszcze w tym roku. Nowy procesor trafi do komputerów z systemem Windows

W zeszłym roku na rynek procesorów dedykowanych komputerom z systemem operacyjnym Windows 11 weszła firma Qualcomm. Jej Snapdragon X Elite nie zachwycił może wydajnością, ale początki zawsze bywają trudne. Do tej gry chce się włączyć też NVIDIA. Amerykańska firma ma pracować aktualnie nad dwoma procesorami bazującymi na architekturze ARM, których przeznaczeniem będą komputery z Windowsem. Ich premiera może być nieodległa.

O procesorach NVIDII słyszy się w branży już od pewnego czasu. Prace nad nimi trwają przynajmniej od drugiej połowy 2023 roku. Według niektórych pogłosek nowe CPU miały zostać oficjalnie zaprezentowane podczas targów CES 2025, ale wiemy już, że tak się nie stało. Jako kolejny możliwy okres prezentacji wskazuje się teraz targi Computex 2025, które odbędą się w maju. Prace nad nowymi chipami postępują jednak sprawnie. Według nieoficjalnych źródeł w przygotowaniu są dwie jednostki: N1X oraz N1. Te pierwsze mają oficjalnie zadebiutować do końca bieżącego roku. Spodziewane jest, że NVIDIA dostarczy wtedy na rynek około 3 mln tego typu chipów. Niżej pozycjonowane procesory N1 swoją premierę będą zaś miały w 2026 roku, a ich dostawy sięgną ponoć poziomu 13 mln jednostek. Oba CPU będą oparte na architekturze Blackwell, a ich wydajność sięgnie 180-200 TOPS (zatem nadal będzie kilkukrotnie wyższa w porównaniu do obecnych układów NPU w procesorach Intela, AMD i Qualcomma, w których moc AI sięga obecnie maksymalnie 50-55 TOPS).

Wyżej pozycjonowany procesor trafi prawdopodobnie między innymi do notebooka Lenovo Yoga 2-in-1 16 2025. Wskazuje na to nazwa katalogowa odnosząca się do jednostki N1X, która ostatnio pojawiła się w Internecie. NVIDIA w celu opracowania nowych procesorów nawiązała partnerstwo z firmą MediaTek. Efektem tej współpracy jest podmiot joint venture, który koncentruje się tylko na przygotowaniu chipów. Póki co na rynku procesorów dedykowanych systemom operacyjnym Windows liczą się w zasadzie jedynie dwaj producenci, czyli Intel i AMD. Qualcomm stara się wywalczyć dla siebie część rynku, ale na razie jego udziały są niewielkie. Każda forma konkurencji jest tutaj zatem mile widziana, ponieważ klienci końcowi na takiej sytuacji zawsze zyskują. Możliwe, że za kilka lat procesory oparte na architekturze ARM zdobędą wśród użytkowników Windowsa znaczącą pozycję i będzie można swobodnie wybierać z oferty czterech przedsiębiorstw.

Lenovo uses such a "platform code " system to indicate the CPU, like A?? for AMD, I?? for Intel, Q?? for Qualcomm, but Yoga 2in1 16 2025 has this funny platform code "N1X", what could it be? https://t.co/AvYchIelVG pic.twitter.com/tU09V4p1lV