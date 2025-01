NVIDIA GeForce RTX 5090 FE będzie zgodne ze standardem SFF-Ready. To jedyny flagowiec, który spełnia wymogi

Karty graficzne z oznaczeniem SFF-Ready mają w założeniu umożliwić wykorzystanie ich w kompaktowych komputerach. W praktyce stwierdzenie SFF (Small Form Factor) jest tutaj nieco naciągane, ponieważ do tej kategorii zaliczają się też karty, które niekoniecznie przywodzą na myśl naprawdę niewielkie komputery. Otwiera to jednak drogę do oznaczenia w ten sposób także najnowszego flagowca, czyli NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition.

NVIDIA GeForce RTX 5090 FE, dzięki rozmiarom 304 x 137 x 40 mm, spełni wymogi standardu SFF-Ready. To oznacza, że kartę będzie można wykorzystać także w bardziej kompaktowych komputerach.

Do tej pory nie było żadnej topowej karty graficznej chłodzonej powietrzem, która spełniałaby standardy SFF-Ready. To zmieni się jednak za pośrednictwem NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition. SFF-Ready wymaga by GPU nie przekraczało wymiarów 304 x 151 x 50 mm. To oznacza, że nowy flagowiec NVIDII w wersji Founders Edition spełnia wszystkie te warunki. Karta mierzy bowiem 304 x 137 x 40 mm. Trzeba przyznać, że jest to miła odmiana po bardzo grubych kartach z serii Ada Lovelace. Należy jednak zaznaczyć, że standardu SFF-Ready nie spełnia żaden dotychczas zapowiedziany niereferencyjny układ GeForce RTX 5090.

Powyższe osiągnięcie nie byłoby możliwe bez dosyć kompaktowych rozmiarów PCB karty. W porównaniu do GeForce RTX 4090 znacząco zmniejszono główną płytkę. Co ciekawe, rozmiary pamięci w nowym GPU są identyczne, jak w topowym modelu z zeszłej generacji. Jeśli dodamy do tego fakt, że nowa karta jest obliczona na TDP wynoszące nawet 575 W, to konstrukcja ta zaczyna naprawdę robić wrażenie. Warto jednak pamiętać, że całe PCB GeForce RTX 5090 składa się z trzech części. NVIDIA zaprezentowała na konferencji tylko element główny, który nie zawiera wyjść obrazu, konektorów dla wentylatorów i złącza zasilającego. Te będą umieszczone z pewnością w pozostałych dwóch częściach. Ta modułowa budowa pozwoliła jednak zmniejszyć rozmiary całej karty, dzięki czemu nie starszy ona wielkością.

