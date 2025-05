NVIDIA GeForce RTX 5080 SUPER - nowe przecieki z branży sugerują, że karta graficzna otrzyma 24 GB szybszej pamięci GDDR7

Obecnie jesteśmy już po testach niereferencyjnych kart graficznych GeForce RTX 5060, które NVIDIA starała się medialnie zamaskować w obawie przed spodziewaną falą krytyki. Tymczasem podczas targów Computex 2025 jeden z branżowych informatorów ujawnił, że niebawem możemy spodziewać się odświeżenia tej serii w postaci modeli z dopiskiem SUPER. Wśród nich ma pojawić się GeForce RTX 5080 SUPER wyposażony w 24 GB szybszej pamięci VRAM.

Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 5080 SUPER ma zostać wyposażona w 24 GB pamięci VRAM typu GDDR7 o prędkości 32 Gb/s. Niestety specyfikacja samego rdzenia GPU najprawdopodobniej pozostanie bez zmian.

Niedawno w sieci pojawiły się doniesienia o planowanych ruchach NVIDIA w sprawie odświeżenia serii GeForce RTX 5000, z których dowiadujemy się, że główną zmianą ma być powiększenie pamięci VRAM. Mowa rzecz jasna o wykorzystaniu kości pamięci GDDR7 o pojemności 3 GB. Teraz informacje te potwierdza znany informator kopite7kimi na portalu X. Jednakże dodaje, że karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 5080 SUPER otrzyma szybsze kości o prędkości 32 Gb/s. Mówimy zatem o wzroście przepustowości z 960 GB/s do 1024 GB/s oraz pojemności z 16 GB do 24 GB, co z pewnością przyda się w zastosowaniach profesjonalnych, ale również przy wykorzystaniu technik takich jak Path Tracing, Ray Tracing oraz MFG.

Informator dodaje jednak, że zastosowany w karcie rdzeń ma nosić oznaczenie GB203-450, równocześnie podając, że specyfikacja w zakresie liczby rdzeni CUDA pozostaje identyczna jak w przypadku rdzenia GB203-400. Bez zmian pozostaje również szerokość magistrali pamięci, która nadal wynosi 256 bitów. Zatem na chwilę obecną nie wiemy, czy faktycznie zajdą jakiekolwiek głębsze zmiany w specyfikacji. Wcześniejsze doniesienia wskazują jednak, że niewiele ma się w tej materii zmienić. Niewiele wiadomo również o pozostałych modelach, poza tym, że GeForce RTX 5070 SUPER ma otrzymać 18 GB pamięci VRAM, być może również o prędkości 32 Gb/s. Warto również dodać, że w branży pojawiły się plotki, jakoby NVIDIA planuje premierę serii SUPER na początek 2026 roku, zapoczątkowaną prezentacją podczas targów CES 2026.

GeForce RTX 5080 Super

PG147-SKU35

GB203-450-A1

10752FP32

256-bit GDDR7 24G 32Gbps

400+W — kopite7kimi (@kopite7kimi) May 20, 2025

Źródło: X @kopite7kimi