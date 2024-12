NVIDIA GeForce RTX 5000 - nowa generacja kart może zaoferować renderowanie elementów obrazu przy użyciu sieci neuronowej

Jesteśmy o krok od premiery konsumenckich kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 5000 Blackwell. Amerykańska firma od kilku lat stawia na rozwiązania dla graczy, które zakładają wykorzystanie sztucznej inteligencji, dlatego nie powinno dziwić, że pojawiły się ostatnio informacje, według których AI będzie wkrótce wykorzystane na większą skalę. Może chodzić o częściowe renderowanie obrazu z użyciem sieci neuronowych, kompresję lub odtwarzanie tekstur.

Karty graficzne z serii GeForce RTX 5000 będą według przecieku posiadały zdolności w zakresie renderowania obrazu przy wykorzystaniu sieci neuronowych. Może to być początek rewolucji w grafice gier komputerowych.

Karty graficzne GeForce RTX 5000 zostaną zaprezentowane na początku stycznia podczas targów CES 2025. Choć nie mamy pewności, czy NVIDIA szykuje coś pokroju DLSS 4, to nie byłoby zaskoczeniem, gdyby na układach Blackwell pojawiły się funkcje niedostępne dla starszych kart. Pewne sugestie na ten temat pojawiły się na stronie jednego z partnerów amerykańskiej firmy, czyli Inno3D. Uwagę zwraca między innymi termin "Neural Rendering Capabilities". Sugeruje to, że nowe karty do renderowania obrazu mogą wykorzystywać w jakiś sposób sieci neuronowe. Nie chodzi tu jednak raczej wyłącznie o upscalowanie obrazu czy generowanie klatek, bo określenie zostało opatrzone dopiskiem sugerującym, że czeka nas rewolucja w sposobie, w jaki grafika jest przetwarzana i wyświetlana.

Przykładów wykorzystania AI w nowych kartach NVIDII ma być jednak więcej. Według przecieku otrzymamy też ulepszoną wersję techniki DLSS, która zaoferuje wyższą jakość obrazu i wydajność. NVIDIA wprowadziła ponadto ulepszone rdzenie RT, które jeszcze bardziej zwiększą wydajność śledzenia promieni. Sztuczna inteligencja będzie także ponoć wykorzystane do optymalizacji poboru mocy karty oraz odpowiedniego zarządzania jej temperaturami. Nie można wykluczyć również możliwości szerszego wykorzystania w nadchodzącej generacji sprzętu algorytmu NVIDIA Neural Texture Compression, który albo zredukuje zapotrzebowanie gier na pamięć VRAM, albo utrzyma ją na obecnym poziomie, zwiększając jednocześnie w sposób zauważalny jakość tekstur. W świetle dynamicznego rozwoju sztucznej inteligencji i braku realnego postępu w ilości dostępnej pamięci VRAM w kartach graficznych NVIDII, byłoby to bardzo pożądane.

