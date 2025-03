NVIDIA GeForce RTX 4090 - prototypowy układ znaleziony w koszu na odpady działa i doczeka się recenzji. Oto ciąg dalszy historii

Kilka dni temu opisywaliśmy na naszych łamach prototypową kartę graficzną GeForce RTX 4090 Ti wyróżniającą się ogromnym, 4-slotowym chłodzeniem. Co ciekawe, układ ten znaleziony został przypadkowo w koszu na odpady - a przynajmniej tak twierdził autor wątku na Reddicie. Choć cała historia brzmiała wręcz niewiarygodnie, a oryginalny post szybko został usunięty z forum, doczekaliśmy się właśnie konkretnej aktualizacji w tej sprawie.

Prototypowa karta znaleziona w koszu na odpady to jednak "tylko" GeForce RTX 4090 z podmienionym oprogramowaniem BIOS. Niebawem na łamach Gamers Nexus powinna pojawić się jej profesjonalna recenzja.

Serwis VideoCardz skontaktował się ze szczęśliwym znalazcą i wyszło na jaw, że omawiana karta graficzna to nie RTX 4090 Ti, lecz... całkowicie sprawny GeForce RTX 4090 z rdzeniem AD102, tyle że wyróżniający się eksperymentalnym systemem chłodzenia. Układ jest poprawnie rozpoznawany przez programy diagnostyczne, które wskazują, że prawie w każdym aspekcie jednostka nie różni się od RTX-a 4090 w wersji Founders Edition. Mamy tu tę samą platformę (PG147 SKU 330) i te same limity mocy (domyślnie 450 W, maksymalnie 600 W). Nie oznacza to jednak, że różnic zupełnie nie ma. Jak się okazuje, karta graficzna korzysta ze zmodyfikowanego BIOS-u z oznaczeniem 95.02.01.22.01, który ustala nieco niższe taktowania rdzenia. Bazowe taktowanie karty to 2115 MHz, a w trybie Boost wzrasta ono do 2355 MHz (standardowy RTX 4090 pracuje z zegarami 2235 / 2625 MHz).

Choć nie widać tego od razu, fizycznie karta graficzna znacząco różni się od GeForce'a RTX 4090 Founders Edition. Przede wszystkim wewnątrz znajdziemy aż trzy płytki PCB. Co więcej, w środku umieszczono również dodatkowy, trzeci wentylator. Nie jest widoczny na rzut oka, ale da się go dostrzec pod światło np. na jednym z powyższych zdjęć. Jaka przyszłość czeka omawianego RTX-a 4090? Wygląda na to, że niebawem doczekamy się pełnej, specjalistycznej recenzji od Gamers Nexus - jak sugeruje news źródłowy, znalazca zdecydował się przekazać (lub wypożyczyć) kartę do tej właśnie redakcji. Układ powinien zostać wysłany jeszcze dziś.

