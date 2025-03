NVIDIA GeForce RTX 4090 Ti - prototyp niewydanej karty graficznej został znaleziony w... koszu na odpady

Od jakiegoś czasu wiadomo, że GeForce RTX 4090 wcale nie musiał być najmocniejszą kartą graficzną opartą na architekturze Ada Lovelace. W sieci pojawiło się już wiele dowodów, że NVIDIA opracowywała jeszcze wydajniejszy układ pod nazwą RTX 4090 Ti, który miał wyróżniać się bardziej masywnym, aż 4-slotowym chłodzeniem i ogólnie dosyć zaawansowaną konstrukcją uwzględniającą m.in. dodatkowe płytki PCB. Co ciekawe, do sieci trafiły właśnie kolejne zdjęcia tej jednostki.

Bez względu na to, czy historia opowiedziana przez autora jest prawdziwa, omawiany układ wyróżnia się charakterystyczną, 4-slotową budową w stylu RTX-a 4090 w wersji Founders Edition. Mało tego, zdjęcia rzucają nowe światło na niektóre jego fragmenty.

Niestety oryginalny post został już usunięty, przez co nie możemy już zapoznać się z oryginalną wiadomością - niektóre zdjęcia jednak można jeszcze znaleźć w komentarzach. Mamy zatem kolejne potwierdzenie, że Zieloni planowali wydanie takiej jednostki, jednak ostatecznie kolejną najwydajniejszą kartą graficzną NVIDII będzie dopiero GeForce RTX 5090. Wszystko wskazuje na to, że układ ten zadebiutuje już w styczniu podczas targów CES 2025. Póki co nie wiadomo, jak będzie zbudowana ta jednostka, choć swego czasu informator @kopite7kimi twierdził, że będzie cechowała się zaledwie 2-slotowym chłodzeniem.

Źródło: Reddit, VideoCardz