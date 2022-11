NVIDIA GeForce RTX 4080 - w sieci pojawiły się zdjęcia referencyjnej płytki PCB oraz testy wydajności z 3DMark

Już za nieco ponad tydzień na rynku zadebiutuje kolejna karta graficzna NVIDII, tym razem w postaci modelu GeForce RTX 4080 16 GB. Po anulowanej premierze wariantu z 12 GB, będzie to jedyna i pełnoprawna karta graficzna z tej serii, wykorzystująca układ AD103. Na kilka dni przed premierą, w sieci pojawiły się zdjęcia prezentujące referencyjną płytę PCB z modelu Founders Edition. Dodatkowo poznaliśmy kolejne wyniki wydajności, tym razem pochodzące z benchmarku 3DMark.

Pierwsze zdjęcia referencyjnej płytki PCB dla karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 4080 Founders Edition potwierdzają wykorzystanie nieregularnego kształtu, z ostrym wycięciem z jednej strony. Płytka drukowana nie zajmuje dużo miejsca, a ponadto widać że - w porównaniu do PCB referencyjnego modelu GeForce RTX 4090 - część kondensatorów została usunięta. Widzimy także 16-pinowe złącze zasilające (ciekawe czy okaże się równie problematyczne jak we wspomnianym już flagowcu) oraz sam układ graficzny AD103. Widać, że nie jest to przesadnie duże GPU, wszak jego powierzchnia wynosi 378,6 mm².

Dodatkowo inny użytkownik Twittera - MEGAsizeGPU - opublikował kolejne wyniki wydajności GeForce RTX 4080, tym razem pochodzące z benchmarków 3DMark Time Spy oraz 3DMark Time Spy Extreme. Nadchodzący układ Ada Lovelace w pierwszym teście uzyskał rezultat 28599 punktów, co jest o około 20% słabszym wynikiem od GeForce RTX 4090 (~35704 punktów). Większą różnicę zobaczymy w 3DMark Time Spy Extreme (4K), gdzie GeForce RTX 4080 uzyskał 14178 punktów - dla porównania GeForce RTX 4090 dobija tutaj do ponad 19 tysięcy punktów, mowa już zatem o różnicy blisko 30% na korzyść flagowca z układem AD102. Co ciekawe, według pierwszych testów, NVIDIA GeForce RTX 4080 na domyślnym TDP 320 W jest w stanie osiągnąć zegary GPU Boost na poziomie ponad 2900 MHz.

3DMark Time Spy (1440p) 3DMark Time Spy Extreme (4K) NVIDIA GeForce RTX 4090 35704 pkt 19398 pkt NVIDIA GeForce RTX 4080 28599 pkt 14178 pkt NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti 21711 pkt 10709 pkt NVIDIA GeForce RTX 3090 19907 pkt 10293 pkt NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 19585 pkt 10042 pkt NVIDIA GeForce RTX 3080 12 GB 18565 pkt 9358 pkt NVIDIA GeForce RTX 3080 10 GB 17656 pkt 8898 pkt AMD Radeon RX 6950 XT 21848 pkt 10644 pkt AMD Radeon RX 6900 XT 20554 pkt 9952 pkt

Źródło: VideoCardz, Twitter KittyYYuko oraz MEGAsizeGPU