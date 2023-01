NVIDIA GeForce RTX 4080 - karta graficzna jest już dostępna w wersji z rdzeniem AD103-301

Specyfikacja karty graficznej GeForce RTX 4080 jest nam dobrze znana, jednak nie oznacza to, że wszystkie jej modele będą cechowały się wartościami podawanymi dotychczas przez producenta. Wychodzi właśnie na jaw, że NVIDIA przygotowała nową wersję rdzenia dla GeForce'a RTX 4080. Wyróżnia się on oznaczeniem AD103-301 i trafia już do pierwszych partnerów Zielonych, którzy oferują niereferencyjne wersje układu.

Jakich zmian można oczekiwać? Cóż, dla konsumenta końcowego będą one właściwie bez żadnego znaczenia - wydajność czy TDP pozostaną na tym samym poziomie. Sprawę wyjaśnia poniższy post od @hkepcmedia, który porównuje przygotowywane właśnie rdzenie AD104-250 i AD104-251 dla niezapowiedzianych jeszcze kart RTX 4070. Okazuje się, że ten pierwszy rdzeń posiada tzw. obwód porównawczy (podobno ma on związek z napięciem GPU), podczas gdy drugi już go nie ma i jest tym samym nieco tańszy w produkcji. Ta sama historia ma teraz miejsce w przypadku GeForce'a RTX 4080.

AD104-250 / 251 = GeForce RTX 4070

AD104-250 requires an comparator circuit , AD104-251 no need , GeForce RTX 4080 will change to AD103-301 soon. @VideoCardz — HKEPC (@hkepcmedia) January 9, 2023

Nowsze układy z rdzeniem AD103-301 mogą wymagać jedynie drobnych zmian w projekcie PCB danych kart graficznych. Nie są one jednak na tyle duże, by partnerzy NVIDII mieli od razu szykować nowe oznaczenia jednostek (jak w przypadku np. wariantów LHR). Na ten moment jedynie firma Gainward "przyznaje się" do stosowania nowszych rdzeni dla kart GeForce RTX 4080, aczkolwiek jest niemal pewne, że lada dzień podobną wzmiankę znajdziemy też na stronach innych producentów.

NVIDIA GeForce RTX 4090 NVIDIA GeForce RTX 4080 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Architektura Ada Ada Ada Układ graficzny AD102-300 AD103-300/301 AD104-400 Litografia TSMC "4N" TSMC "4N" TSMC "4N" Liczba tranzystorów 76,3 mld 45,9 mld 35,8 mld Powierzchnia 608 mm² 378,6 mm² 294,5 mm² Bloki SM 128 76 60 Jednostki SP 16384 9728 7680 Moc FP32 82,6 TFLOPS 49 TFLOPS 40 TFLOPS Rdzenie RT 128 RT 3. generacji 76 RT 3. generacji 60 RT 3. generacji Rdzenie Tensor 512 Tensor 4. generacji 304 Tensor 4. generacji 240 Tensor 4. generacji Jednostki TMU 512 304 240 Jednostki ROP 176 112 80 Pamięć cache L2 96 MB 64 MB 48 MB Taktowanie bazowe 2230 MHz 2210 MHz 2310 MHz Taktowanie GPU Boost 2520 MHz 2505 MHz 2610 MHz Przepustowość VRAM 21 Gbps 22,4 Gbps 21 Gbps Pamięć VRAM 24 GB GDDR6X 16 GB GDDR6X 12 GB GDDR6X Szyna pamięci 384-bit 256-bit 192-bit Przepustowość 1008 GB/s 720 GB/s 504 GB/s Zgodność z PCIe PCIe 4.0 x16 PCIe 4.0 x16 PCIe 4.0 x16 TDP (bazowe) 450 W 320 W 285 W TDP (Max) 660 W 516 W 366 W Obsługa DLSS 3 Tak Tak Tak Cena w złotówkach 9699 zł 7049 zł 4399 zł Premiera 12 października 2022 r. 16 listopada 2022 r. 5 stycznia 2023 r.

Źródło: @hkepcmedia, VideoCardz