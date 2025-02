NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER - karta graficzna przetestowana w Geekbench. Prawie dogania model RTX 4080

Debiutująca przed chwilą karta graficzna GeForce RTX 4070 SUPER raczej spełniła oczekiwania większości graczy - według testów jest zauważalnie szybsza od modelu bez dopisku SUPER. Co więcej, można ją zakupić w cenie ok. 3000 zł, co nie jest wcale złą ofertą. W końcu jeszcze niedawno tyle kosztował standardowy RTX 4070. Bardziej wymagający konsumenci czekają już jednak na kolejne modele z dopiskiem SUPER. Następny w kolejce jest RTX 4070 Ti SUPER, który doczekał się właśnie pierwszego testu wydajności.

Nadchodzący GeForce RTX 4070 Ti SUPER okazuje się zaledwie kilka procent wolniejszy od GeForce'a RTX 4080. Pamiętajmy jednak, że testy OpenCL mogą nie odzwierciedlać faktycznej wydajności omawianej karty w grach.

Nadchodząca karta graficzna NVIDII wyróżnia się m.in. rdzeniem AD103 z 8448 jednostkami CUDA oraz 16 GB pamięci VRAM GDDR6X. Pod względem specyfikacji mamy zatem do czynienia z zaledwie nieco okrojonym modelem RTX 4080. Omawiana jednostka nieoczekiwanie doczekała się już pierwszego testu w benchmarku Geekbench, czego dowodem jest poniższy screen. Jak widać, GeForce RTX 4070 Ti SUPER pracował w połączeniu z płytą główną ASRock Z790 Taichi Carrara z 32 GB pamięci DDR5. Co ciekawe, model ten rozpędzał się do 2640 MHz, a zatem mówimy o układzie firmowo podkręconym, bowiem standardowy RTX 4070 Ti SUPER ma osiągać pod obciążeniem taktowanie na poziomie 2610 MHz.

GeForce RTX 4080 SUPER GeForce RTX 4070 Ti SUPER GeForce RTX 4070 SUPER Architektura Ada Lovelace Ada Lovelace Ada Lovelace Układ graficzny AD103-400 AD103-275 AD104-350 Litografia TSMC 4N TSMC 4N TSMC 4N Jednostki SP 10240 8448 7168 Jednostki TMU 320 264 224 Jednostki ROP 112 112 80 Jednostki RT 80 66 56 Jednostki Tensor 320 264 224 Taktowanie bazowe 2295 MHz 2340 MHz 1980 MHz Taktowanie boost 2550 MHz 2610 MHz 2475 MHz Szybkość pamięci 23 Gbps 21 Gbps 21 Gbps Ilość pamięci 16 GB GDDR6X 16 GB GDDR6X 12 GB GDDR6X Szyna pamięci 256-bit 256-bit 192-bit Przepustowość 736 GB/s 672 GB/s 504 GB/s Złącze 1 x 12VHPWR 1 x 12VHPWR 1 x 12VHPWR Współczynnik TGP 320 W 285 W 220 W Premiera w sklepach 31 stycznia 2024 roku 24 stycznia 2024 roku 17 stycznia 2024 roku Cena sugerowana 4999 zł 3999 zł 2999 zł

Przechodząc już do samej wydajności, układ uzyskał 226 043 pkt w teście OpenCL. To świetny wynik, bowiem karta graficzna okazuje się zaledwie kilka procent wolniejsza od GeForce'a RTX 4080 (aktualnie EOL). Można spodziewać się, że mocno podkręcone modele zaoferują wydajność na bardzo podobnym poziomie. Warto jednocześnie zwrócić uwagę, jak wyraźna jest przewaga nad kartą RTX 4070 Ti (także EOL). Pamiętajmy jednak, że testy OpenCL mogą nie odzwierciedlać faktycznej wydajności omawianej karty w grach. Warto zatem czekać na premierę, która odbędzie się już 24 stycznia. GeForce RTX 4070 Ti SUPER ma być dostępny tylko w niereferencyjnych wersjach.

Geekbench 6.2.2 OpenCL RTX 4090 322 378 pkt RTX 4080 240 292 pkt RTX 4070 Ti SUPER 226 043 pkt RTX 3090 Ti 208 355 pkt RTX 4070 Ti 206 840 pkt RTX 4070 SUPER 195 384 pkt

Źródło: WCCFTech