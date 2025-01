NVIDIA GeForce RTX 4060 - układ doczekał się pierwszych testów w Geekbench. Wyniki wydajności dla wielu będą rozczarowujące

Jeszcze w tym miesiącu zapoznamy się z kartą graficzną GeForce RTX 4060, jednak o ile w poprzednich latach układy z oznaczeniem XX60 okazywały się najbardziej opłacalnym wyborem dla graczy, tak wiele wskazuje na to, że nowa jednostka spotka się z dosyć chłodnym przyjęciem. Już po specyfikacji nadchodzącego modelu widać, że nie ma co spodziewać się bezkonkurencyjnej propozycji w średniej półce cenowej. Potwierdzają to także najnowsze testy z Geekbench.

Co prawda GeForce RTX 4060 wyprzedza popularnego RTX-a 3060 o ok. 17-18%, jednak jednocześnie przegrywa z układem RTX 3060 Ti w obu testach w Geekbench.

Jak donosi @BenchLeaks, GeForce RTX 4060 doczekał się już pierwszych testów wydajności przeprowadzonych w benchmarku Geekbench v6. Karta bazująca na rdzeniu AD107 została sprawdzona w środowiskach Vulkan i OpenCL, gdzie (do spółki z chipem Intel Core i5-13600K) uzyskała kolejno 99 419 i 105 630 pkt. Jak te rezultaty prezentują się na tle wyników konkurencyjnych modeli? Cóż, nie najlepiej. Co prawda RTX 4060 wyprzedza popularnego GeForce'a RTX 3060 o ok. 17-18%, jednak jednocześnie przegrywa z układem RTX 3060 Ti w obu zastosowaniach. Trzeba tylko wziąć pod uwagę fakt, że wszystkie widoczne poniżej dane są oparte na oficjalnym rankingu Geekbench, gdzie wyniki wydajności są uśrednione.

Geekbench 6 - Vulkan GeForce RTX 4060 Ti 120 900 pkt GeForce RTX 3060 Ti 104 776 pkt GeForce RTX 4060 99 419 pkt Radeon RX 7600 95 147 pkt GeForce RTX 3060 84 966 pkt GeForce RTX 2060 71 946 pkt

Geekbench 6 - OpenCL GeForce RTX 4060 Ti 132 086 pkt GeForce RTX 3060 Ti 112 159 pkt GeForce RTX 4060 105 630 pkt GeForce RTX 3060 89 250 pkt Radeon RX 7600 80 209 pkt GeForce RTX 2060 74 912 pkt

Mogłoby się wydawać, że najważniejszy jest sam wzrost wydajności względem poprzednika. Nie można tylko zapominać, że cena sugerowana GeForce'a RTX 4060 ma wynosić 1549 zł, a większość autorskich wersji będzie jeszcze droższa. Za podobną kwotę można kupić dziś GeForce'a RTX 3060 Ti, który choć w ostatecznym rozrachunku nie zaoferuje wsparcia dla DLSS 3 i zapewne okaże się bardziej energożerny, to jednak dzięki 256-bitowej magistrali pamięci i wyższej faktycznej wydajności okaże się znacznie lepszą opcją dla wielu graczy (nawet mimo starszej architektury). Pozostaje mieć więc nadzieję, że w ostatecznych premierowych testach nowe dzieło NVIDII zaprezentuje się więc nieco bardziej zachęcająco. W innym wypadku konieczne będą szybkie obniżki cen.

NVIDIA GeForce RTX 4060 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti NVIDIA GeForce RTX 3060 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti Architektura Ada Lovelace Ada Lovelace Ampere Ampere Układ graficzny AD107 AD106 GA106 GA104 Tranzystory 18,9 mld 22,9 mld 12 mld 17,4 mld Litografia TSMC 4N TSMC 4N Samsung 8 nm Samsung 8 nm Jednostki SP 3072 4352 3584 4864 Jednostki TMU 96 136 112 152 Jednostki ROP 48 48 48 80 Jednostki RT 24 (3. gen) 34 (3. gen) 28 (2. gen) 38 (2. gen) Jednostki Tensor 96 (4. gen) 136 (4. gen) 112 (3. gen) 152 (3. gen) Taktowanie bazowe 1830 MHz 2310 MHz 1320 MHz 1410 MHz Taktowanie boost 2460 MHz 2535 MHz 1777 MHz 1665 MHz Moc FP32 15 TFLOPS 22 TFLOPS 13 TFLOPS 16 TFLOPS Ilość pamięci 8 GB GDDR6 (17 Gbps) 8 GB GDDR6 (18 Gbps) 12 GB GDDR6 (15 Gbps)

8 GB GDDR6 (15 Gbps) 8 GB GDDR6 (14 Gbps)

8 GB GDDR6X (19 Gbps) Szyna pamięci 128-bit 128-bit 192-bit

128-bit 256-bit Przepustowość 272 GB/s 288 GB/s 360 GB/s (12 GB)

240 GB/s (8 GB) 448 GB/s (G6)

608 GB/s (G6X) Współczynnik TDP 115 W 160 W (8 GB)

165 W (16 GB) 170 W 200 W (G6)

225 W (G6X) DLSS + FG Tak Tak Nie (tylko DLSS SR) Nie (tylko DLSS SR) Cena 299 USD / 1549 zł 399 USD / 2039 zł (8 GB)

499 USD / 2599 zł (16 GB) 329 USD / 1599 zł 399 USD / 1899 zł

