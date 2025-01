MSI GeForce RTX 4060 Gaming X oraz Ventus 2X Black - karty graficzne dla osób zmęczonych podświetleniem LED RGB

Początkowo wydawało się, że na GeForce'a RTX 4060 poczekamy aż do lipca, jednak niedawno producent potwierdził, że kolejny układ oparty na architekturze Ada Lovelace zadebiutuje już 29 czerwca. Wielu producentów autorskich wariantów dosyć szybko pokazało jednostki, które zmierzają na sklepowe półki. Firma MSI czekała jednak z ujawnieniem swoich propozycji aż do teraz. Nadchodzące modele Gaming (X) oraz Ventus 2X nie zaskakują designem, ale i tak mogą stanowić bardzo ciekawą propozycję.

Modele GeForce RTX 4060 od MSI w zasadzie nie posiadają systemu LED RGB, a więc z pewnością odróżnią się od innych niereferencyjnych rozwiązań.

Tajwański producent zdecydował się na wykorzystanie układów chłodzenia, które zostały już zastosowane w autorskich wariantach GeForce'a RTX 4060 Ti. Wyróżniają się one m.in. czarną kolorystyką oraz dwoma wentylatorami. Co ciekawe, od razu można zauważyć, że karty graficzne w zasadzie nie posiadają systemu LED RGB, a więc z pewnością odróżnią się od innych niereferencyjnych rozwiązań. Wydaje się tylko, że warianty Gaming X i Gaming zaoferują podświetlane logo producenta.

Jeśli chodzi o specyfikację układów, RTX 4060 Gaming X wyróżnia się wymiarami 247 x 130 x 41 mm i taktowaniem Boost do 2610 MHz. W sprzedaży będzie dostępny także wolniejszy model Gaming (bez "iksa") rozpędzający się do 2475 MHz, a więc będzie 15 MHz szybszy od standardowego RTX-a 4060. Karty Ventus 2X Black mają natomiast wymiary 199 x 120 x 41 mm, a więc okazują się zauważalnie mniejsze. Wariant OC ma osiągać taktowanie 2505 MHz, natomiast wersja bez dopisku OC ma pracować z zegarem 2475 MHz, tym samym, co standardowy model Gaming. Przypominamy, że karty GeForce RTX 4060 będa dostępne od 1549 zł. Spodziewamy się, że ceny wspomnianych modeli MSI (zwłaszcza tych mocniej podkręconych) będą nieco wyższe.

