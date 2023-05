NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti - japońska premiera nie należała do zbyt udanych. W popularnym sklepie pojawił się tylko jeden klient

Wiemy już, że debiut rynkowy karty graficznej GeForce RTX 4070 nie był zbyt udany. Dotarły do nas nawet wieści o czasowym wstrzymaniu produkcji z powodu niskiego zainteresowania. Kwestią otwartą pozostaje ciągle to, jak poradzi sobie tańszy GeForce RTX 4060 Ti, ale wiele wskazuje na to, że początkowy popyt także nie będzie dla amerykańskiej firmy zadowalający. Internet obiegła ciekawa fotografia, jaką wykonano w dużym japońskim sklepie sprzętowym.

Na fotografii z premiery karty GeForce RTX 4060 Ti w dużym japońskim sklepie sprzętowym znalazł się zaledwie jeden klient. Może to oznaczać, że debiut układu nie należał do zbyt udanych.

W Japonii funkcjonuje długa tradycja polegająca na niezamykaniu sklepów przed ważnymi premierami sprzętu, jeśli odbywają się one w godzinach nocnych. GeForce RTX 4060 Ti zadebiutował tam właśnie o takiej porze. Duży tokijski sklep Dospara, znajdujący się popularnej dzielnicy handlowej Akihabara, spodziewał się zapewne większego zainteresowania nowymi układami NVIDII. Zdjęcie, które udało się zrobić w godzinach premiery, pokazuje zaledwie jednego klienta chcącego nabyć najsłabszego, jak dotąd, przedstawiciela rodziny Ada Lovelace. Co więcej, zaledwie dwa sklepy sprzętowe z tej dzielnicy pozostały na premierę otwarte.

Oczywiście z wyciąganiem daleko idących wniosków należy być ostrożnym. Boom na kryptowaluty minął już jakiś czas temu, więc klienci nie obawiają się słabej dostępności układów. Możliwe, że wielu z nich postanowiło zaczekać na bardziej przystępną porę dnia. Japonia charakteryzuje się też wysokim standardem życia, więc potencjalnie mała popularność GeForce RTX 4060 Ti może także być spowodowana faktem, że mieszkańcy tego kraju chętniej sięgają po modele z wyższych segmentów cenowych. Należy jednak mieć na uwadze to, że nowa karta NVIDII nie bez powodów budzi spore kontrowersje. Cechuje się bowiem mocno okrojoną specyfikacją w porównaniu do swojego poprzednika.

