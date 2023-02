NVIDIA GeForce RTX 4060 - nadchodząca karta graficzna Ada Lovelace ma dzielić specyfikację z mobilnym odpowiednikiem

NVIDIA pomału przygotowuje się do premiery kolejnej karty graficznej z rodziny Ada Lovelace - mowa o układzie GeForce RTX 4070. Tymczasem na dalszym planie są już kolejne karty, tj. GeForce RTX 4060 Ti oraz GeForce RTX 4060. W przypadku tego pierwszego od dłuższego czasu mówi się, że wykorzystany zostanie nieco przycięty rdzeń AD106 z 4352 rdzeniami CUDA FP32. Teraz pojawiły się pierwsze informacje o słabszym modelu GeForce RTX 4060. Wygląda na to, że będzie to pierwszy układ z tej generacji, gdzie specyfikacja będzie tożsama między desktopowym i mobilnym odpowiednikiem.

Według nieoficjalnych informacji udzielonych przez Kopite7kimi, karta NVIDIA GeForce RTX 4060 będzie bazować na pełnym rdzeniu AD107-400-A1 z 24 blokami SM oraz 3072 procesorami CUDA FP32. Karta otrzyma także 24 rdzenie RT 3. generacji, 96 rdzeni Tensor 4. generacji, 96 jednostek TMU oraz 48 ROP-ów. Specyfikacja będzie zatem identyczna jak w mobilnej wersji GeForce RTX 4060 Laptop GPU, gdzie również wykorzystano pełny układ AD107. Desktopowa karta ma jednak podobno być ograniczona do magistrali PCIe 4.0 x8.

Zbliżony będzie również podsystem pamięci. Desktopowa karta GeForce RTX 4060 otrzyma 8 GB pamięci GDDR6 (18 Gbps) na 128-bitowej magistrali. Przełoży się to na przepustowość rzędu 288 GB/s. Co ciekawe, TDP karty ma wynosić 115 W, tym samym i ten parametr będzie identyczny jak w mobilnym odpowiedniku. W przypadku GeForce RTX 4060 Laptop GPU, taktowanie GPU Boost przy 115 W wynosi 2370 MHz, toteż desktopowa karta powinna docelowo zaoferować zbliżone taktowanie rdzenia. Na chwilę obecną niestety nie wiemy kiedy karta zadebiutuje.

RTX 4060 still uses PG190.

AD107-400-A1

3072FP32

8G GDDR6 18Gbps

115W

24M L2



