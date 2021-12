NVIDIA GeForce RTX 3080 12 GB nawet 20% wydajniejsza w kopaniu Ethereum w porównaniu do GeForce RTX 3080 10 GB

NVIDIA pracuje obecnie nad kilkoma kartami graficznymi z rodziny Ampere, które zostaną zaprezentowane w najbliższych miesiącach. Najwcześniej zostaną pokazane karty GeForce RTX 3050 oraz GeForce RTX 3090 Ti - ich zapowiedź ma się odbyć w trakcie targów CES 2022, z kolei debiut rynkowy zaplanowany został na 27 stycznia. Na początku lutego spodziewamy się z kolei karty GeForce RTX 3070 Ti 16 GB, a więc układu o tej samej specyfikacji co pierwotna wersja z jedną różnicą, dotycząca podwojenia pamięci VRAM. Ostatnią kartą będzie GeForce RTX 3080 12 GB i choć nie wiemy kiedy dokładnie zadebiutuje, to w sieci pojawiły się konkretne informacje na temat specyfikacji oraz wydajności w kopaniu Ethereum. I niestety nie są to optymistyczne informacje dla graczy.

Pojawiły się nowe informacje w temacie specyfikacji karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 3080 12 GB. Na dodatek wygląda na to, że będzie znacznie wydajniejsza w kopaniu Ethereum w porównaniu do obecnej wersji - różnice mają sięgać nawet 20% na korzyść wariantu z 12 GB VRAM.

NVIDIA GeForce RTX 3080 12 GB zostanie wyposażona w układ graficzny Ampere GA102-220, zawierający w sobie 70 bloków SM, 8960 aktywnych rdzeni CUDA, 280 rdzeni Tensor 3. generacji oraz 70 rdzeni RT 2. generacji. Będzie to zatem nieco mocniejszy wariant w porównaniu do pierwotnej wersji. Kolejną zmianą będzie pamięć VRAM - zamiast 10 GB GDDR6X na 320-bitowej szynie, otrzymamy 12 GB GDDR6X na 384-bitowej magistrali. Przełoży się to na wyższą przepustowość, sięgającą 912 GB/s, zamiast 760 GB/s. TGP karty będzie wynosić 340-350 W, a więc nieco wyżej od GeForce RTX 3080 10 GB (320 W).

Dzięki zmienionej specyfikacji, nowa wersja GeForce RTX 3080 12 GB będzie także wydajniejsza w kopaniu Ethereum. Według portalu VideoCardz, który powołuje się na własne źródła, karta będzie nawet 20% wydajniejsza w porównaniu do poprzednika. Przy zachowaniu zabezpieczeń LHR (Lite Hash Rate), GeForce RTX 3080 12 GB ma oferować wydajność na poziomie 52 MH/s w porównaniu do 43 MH/s dla pierwotnej wersji. Oczywiście to tylko szacunkowe dane, gdyby zabezpieczenia w pełni działały. Ostatnio jednak pojawiają się doniesienia, że górnicy są już w stanie częściowo odblokować możliwości kart LHR, więc finalnie wyniki w kopaniu mogą być wyższe niż tutaj zaprezentowane.

Źródło: VideoCardz