NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 16 GB- zapowiedź nowej-starej karty graficznej Ampere została odłożona w czasie

Jeszcze w zeszłym tygodniu informowaliśmy, że 17 grudnia miała nastąpić prezentacja karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 16 GB, która będzie nową wersją układu Ampere, który został wprowadzony do oferty już kilka miesięcy temu. Według nieoficjalnych doniesień, tego samego dnia miała również zostać przedstawiona karta GeForce RTX 3080 12 GB, o nieco zmienionej specyfikacji (12 GB na 384-bitowej magistrali zamiast 10 GB na 320-bitowej szynie). Jak informuje portal Igor's Lab, powołując się na swoje źródła, zapowiedź ta została odłożona w czasie. Obecnie nie wiemy kiedy zostanie zaprezentowana karta GeForce RTX 3070 Ti 16 GB oraz GeForce RTX 3080 12 GB. W planach nadal jest jednak flagowy GeForce RTX 3090 Ti.

NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 16 GB to karta graficzna wykorzystująca pełny rdzeń Ampere GA104 z 6144 rdzeniami CUDA. Względem wcześniejszej wersji zmieni się ilość użytej pamięci VRAM - zamiast 8 GB GDDR6X na pokładzie znajdziemy 16 GB GDDR6X, w dalszym ciągu na 256-bitowej magistrali pamięci. Według informacji od Igor's Lab, jej prezentacja oraz rynkowy debiut został opóźniony aż do okresu po Chińskim Nowym Roku, a więc po 1 lutym 2022 roku. Pod znakiem zapytania stoi natomiast GeForce RTX 3080 12 GB - brak aktualizacji co do premiery jest spowodowany faktem, że obecna wersja sprzedaje się "jak szalona" i producent nie widzi większego powodu do przyspieszania tej premiery.

Tylko dwie karty graficzne obecnie nie mają żadnych zmian w harmonogramie prezentacji oraz sklepowej premiery. Pierwszy model to nowy flagowiec - GeForce RTX 3090 Ti - który ma być oferowany "w bardzo wysokiej cenie". Karta wykorzysta pełny rdzeń GA102 oraz 24 GB pamięci GDDR6X o efektywnym taktowaniu 21 000 MHz. Drugą kartą będzie budżetowy GeForce RTX 3050 z 8 GB VRAM GDDR6 - w tym wypadku ma zostać użyty rdzeń GA106 z 3072 rdzeniami CUDA. Obie karty zostaną zaprezentowane podczas CES 2022, a ich sklepowa premiera odbędzie się 27 stycznia.

Źródło: VideoCardz