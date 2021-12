NVIDIA GeForce RTX 3070 - jeden z górników pochwalił się ogromną farmą, składającą się ze wspomnianych kart graficznych

Choć karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 3000 bez wątpienia są wydajnymi układami, to pomimo ponad roku od ich premiery w dalszym ciągu kupienie ich po sugerowanej cenie jest praktycznie niemożliwe. Problemem nie jest nawet dostępność, bo wiele sklepów oferuje różne modele kart, które są dostępne od ręki. Mimo wszystko ceny nawet kilkukrotnie potrafią przebić MSRP. Wielu graczy obwinia za ten stan rzeczy nie tylko chciwość sklepów, ale także niesłabnącą popularność kryptowalut, w tym znienawidzonego już chyba Ethereum. Górnicy nie mają większych problemów ze zdobyciem sporej ilości kart, co potwierdza materiał wideo opublikowany przez jednego z kopaczy. Zaprezentował on bowiem na Twitterze swoją imponującą farmę.

Jeden z kopaczy kryptowalut pochwalił się na Twitterze farmą, składającą się z setek kart NVIDIA GeForce RTX 3070.

Jaxon Davidson, bo o nim mowa, zaprezentował własną farmę, składającą się z setek (jeśli nie tysięcy) kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 3070. Na niespełna 40-sekundowym filmiku możemy zauważyć mnóstwo różnych modeli karty - zarówno Founders Edition, przygotowanej bezpośrednio przez NVIDIĘ, jak również różnorodnych wariantów niereferencyjnych. Górnik wspomina, że karty nabył od mniejszych firm po znacznie zawyżonych cenach, sięgających 1200 dolarów. Wygląda zatem na to, że nawet górnicy skupują karty po wyższych kwotach, przy czym tak wielkie farmy z pewnością bardzo szybko wychodzą na czysto, a potem już tylko zarabiają na siebie. Przykład Davidsona jest tylko jednym z wielu. Co ciekawe w komentarzach trafiają się osoby, które również chwalą się swoimi farmami kart graficznych.





Wideo zostało niestety nagle usunięte z Twittera, pozostaje tylko zrzut ekranu.

Here’s is look inside building 1/4 of my mining farm. Almost all 3070s in this building. My new building will be all 170hx cards. Hoping to have it finished by EOY. #ETH #RVN #Mining pic.twitter.com/ZSgYBgCwKL — Jaxson Davidson (@jaxson_davidson) December 15, 2021

Oczywiście to co widzimy na filmie, to jest tylko 1/4 kryptowalutowej farmy. Jak również informuje Jaxon Davidson w tym samym wątku, wkrótce karty GeForce RTX 3070 otrzymają "nowego sąsiada" jakim będzie kryptowalutowa karta NVIDIA CMP 170HX, będąca obecnie najwydajniejszym modelem z serii CMP, przygotowanej przez NVIDIĘ z myślą m.in. o kopaniu Ethereum. Górnik dokonał w tym celu bezpośredniej umowy z producentem, a przy odrobinie szczęścia farma zostanie poszerzona jeszcze przed końcem tego roku. Davidson zdradził także, że farma umiejscowiona jest w USA, w stanie Utah, w centrum obliczeniowym Tonaquint Data Center, Inc.

Took over a month to secure a deal direct with Nvidia. Once I get my rigs up, I will start selling them — Jaxson Davidson (@jaxson_davidson) December 15, 2021

GPUs are more profitable in my opinion. You have more flexibility, and better resale value over ASICS. Plus how else am I supposed to mine $RVN — Jaxson Davidson (@jaxson_davidson) December 15, 2021

No, the only deal I got with Nvidia is for CMP 170hx cards. None of these cards were bought directly from Nvidia. All 30 series cards were bought from small businesses, at a premium. Average price per card is $1200. None of these cards were bought a retail. — Jaxson Davidson (@jaxson_davidson) December 16, 2021

Źródło: Twitter @jaxon_davidson