NVIDIA GeForce RTX 3050 - karta graficzna Ampere jest o 20% wydajniejsza od Radeona RX 6500 XT w 3DMark Time Spy

Ostatnio sporo się mówi na temat karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 3050. Producent niedługo po targach CES deklarował znacznie lepszą dostępność karty, z kolei raptem wczoraj w sieci pojawiły się pierwsze testy wydajności w kopaniu Ethereum. Potwierdziły one, że przynajmniej nadchodzący GeForce RTX 3050 wypada tutaj bardzo słabo, dzięki czemu górnicy nie będą raczej zainteresowani najsłabszym układem Ampere. Na kilka dni przed rynkowym debiutem, w Internecie pojawiły się testy wydajności w popularnym benchmarku 3DMark. Karta została sprawdzona w trzech wariantach: Time Spy, Time Spy Extreme oraz Fire Strike. Pojawiły się już pierwsze porównania do takich kart graficznzych jak NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti oraz AMD Radeon RX 6500 XT.

W teście 3DMark Time Spy, karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3050 uzyskała wynik 6166 punktów. Tym sposobem nowy układ Ampere jest stawiany na poziomie mniej więcej GeForce GTX 1660 Ti. Ten drugi wypada średnio o 3% lepiej (~6360 punktów w teście graficznym). Jednocześnie to właśnie tutaj widzimy także zauważalnie wyższą wydajność w zestawieniu z kartą AMD Radeon RX 6500 XT, która w tym tygodniu zadebiutowała na rynku (~4970 pkt). Mowa tutaj o około 20% przewadze względem układu NAVI 24. Różnice pomiędzy GeForce RTX 3050 oraz Radeon RX 6500 XT są podobne także w teście 3DMark Time Spy Extreme, który odbywa się w rozdzielczości 4K (zwykły Time Spy to QHD).

3DMark (punkty) RTX 3050 GTX 1660 Ti RX 6500 XT RTX 3060 Time Spy 6166 (100%) 6360 (103%) 4970 (80%) 8783 (142%) Time Spy Extreme 2801 (100%) 2882 (103% 2270 (81%) 4111 (147%) Fire Strike 15843 (100%) 16774 (106%) 15260 (96%) 20523 (130%)

GeForce RTX 3050 w testach Time Spy oraz Time Spy Extreme dość mocno odbiega z kolei od GeForce'a RTX 3060, mimo że obie karty bazują na tym samym rdzeniu GA106 (choć o innej konfiguracji). Spora w tym "zasługa" obciętej szyny pamięci, co wpływa istotnie na przepustowość. Jak widać, istnieje spora szansa, że w grach nowy GeForce RTX 3050 zaoferuje wydajność na poziomie zbliżonym do GeForce GTX 1660 Ti, jednocześnie oferując wsparcie m.in. dla DLSS, co również nie pozostanie bez wpływu na ostateczne wyniki.

