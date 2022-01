NVIDIA GeForce RTX 3050 - karty graficzne są już dostępne w sklepach. Ceny? Grubo powyżej 2000 zł...

GeForce RTX 3050 to najświeższa karta graficzna NVIDII dla graczy. Otrzymała ona rdzeń GA106 z 2560 jednostkami CUDA, a także 8 GB szybkiej pamięci GDDR6. Jak jednak wskazuje nazwa, model ten wcale nie jest wysoko pozycjonowany - przeznaczony jest on raczej dla mniej wymagających osób które planują grać w rozdzielczości Full HD. W praktyce układ wypada mniej więcej tak, jak spodziewaliśmy się przed jego premierą. Finalnie jest on nieco wydajniejszy od kart GTX 1660 SUPER, jednak koniec końców lepszym wyborem pozostaje popularny RTX 2060. Najważniejsza pozostaje jednak aktualna sytuacja na rynku i ceny nowych RTX-ów 3050. Pytanie brzmi zatem: czy nowy GeForce jest opłacalnym wyborem?

Karta graficzna GeForce RTX 3050 została oficjalnie wyceniona przez producenta na 249 dolarów. Jak pokazuje tabelka od serwisu GamersNexus, niektóre niereferencyjne jednostki rzeczywiście otrzymały taką cenę sugerowaną, jednak patrząc na ceny innych układów można odnieść wrażenie, że została ona na siłę narzucona przez NVIDIĘ. Co więcej, raczej jest mała szansa, by w tym momencie układy te były jeszcze do kupienia w tej cenie. Partnerzy Zielonych zarobią więc głównie na pozostałych modelach, które będą znacznie łatwiej dostępne.

A jak sytuacja wygląda w Polsce? Choć spodziewaliśmy się, że najmniej zaawansowane modele mogą kosztować 1359 złotych, to bez względu na to czy komuś udało się wyrwać sztukę w tej cenie, teraz będzie musiał zapłacić za RTX-a 3050 już grubo ponad 2000 zł. Nie możemy być zaskoczeni - sytuacja na rynku zwiastowała taki obrót spraw. Jak widać na poniższym screenie ze sklepu x-kom.pl, najtańsze modele kosztują 2399 zł. Cóż, sprawa chyba nie wymaga dalszego komentarza. Na tanie gamingowe karty graficzne przyjdzie nam jeszcze sporo poczekać...

