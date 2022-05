NVIDIA GeForce RTX 3000 LHR - złamano zabezpieczenia algorytmu Lite Hash Rate. Karty osiągają pełną wydajność w kopaniu ETH

W ubiegłym roku NVIDIA wprowadziła karty graficzne GeForce RTX 3000 z mechanizmem Lite Hash Rate (LHR), które w domyśle miało blokować pełną wydajność układów Ampere podczas wykrycia takich czynności jak np. kopanie kryptowaluty Ethereum. Miało to doprowadzić do polepszenia dostępności kart z dopiskiem LHR dla graczy. W ostatnich miesiącach sytuacja na rynku kart graficznych zaczęła się poprawiać, co widać przede wszystkim po stale obniżających się cenach. Dotychczas nie było żadnego dowodu na pełne obejście mechanizmu Lite Hash Rate, ale wszystko wskazuje na to, udało się złamać zabezpieczenie i wymusić na kartach pełną wydajność w kopaniu Ethereum. Dotyczy to jednak na razie tylko jednego systemu operacyjnego i jednego algorytmu kopania.

Potwierdzono złamanie zabezpieczeń LHR w kartach graficznych NVIDIA GeForce RTX 3000. Układy Ampere z mechanizmem Lite Hash Rate mogą już kopać Ethereum z pełną wydajnością.

Na stronie NiceHash pojawiła się informacja o opublikowaniu oprogramowania NiceHash Quickminer, który w 100% zdejmuje zabezpieczenia Lite Hash Rate kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 3000 z rodziny Ampere. Informacje zostały już w sieci potwierdzone, więc tym razem nie ma mowy o złośliwym oprogramowaniu. Obecnie jednak wczesna wersja Quickminera ma pewne ograniczenia - działa wyłącznie w systemie Windows, a pełną wydajność zobaczymy przy kopaniu Ethereum za pomocą algorytmu DaggerHashimotto. Poniższy screen prezentuje wynik kopania na karcie GeForce RTX 3080 Ti - układ Ampere uzyskał wynik 120,12 MH/s, przy łącznym poborze mocy platformy na poziomie 281 W.

To samo oprogramowanie jeszcze w ubiegłym roku było w stanie zaoferować około 70% pełnej mocy kart NVIDIA GeForce RTX 3000 w kopaniu Ethereum. Jak widać, kilka dodatkowych miesięcy prac wystarczyło, by w pełni ominąć blokadę NVIDII. Trudno powiedzieć czy będzie to miało wpływ na obecną sytuację na rynku kart graficznych. Te w ostatnich miesiącach zaczęły w końcu zauważalnie tanieć, często dochodząc nawet do poziomu pierwotnego MSRP. Na pewno na niekorzyść kart działa fakt, że przejście Etherum na model Proof of Stake (model ten miał doprowadzić do sytuacji, w której kopanie ETH na kartach stanie się kompletnie bezużyteczne) zostało ponownie opóźnione o kilka miesięcy.

