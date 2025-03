NVIDIA GeForce NOW z 19 nowymi grami na wrzesień. Nie zabrakło Warhammer 40000: Space Marine 2 oraz polskiego akcentu

NVIDIA nieustannie rozwija usługę GeForce NOW. Jest to warta uwagi opcja dla osób, które dużo podróżują, nie dysponując przy tym gamingowym laptopem. Po usługę sięgają także często ci, którzy chcą zagrać w wysokich detalach, a nie planują wydawać dużej sumy pieniędzy na nowy sprzęt. Do GeForce NOW trafiają co miesiąc nowe gry. We wrześniu można będzie zagrać między innymi w Warhammer 40000: Space Marine 2. Jest też polski akcent.

We wrześniu NVIDIA doda do usługi GeForce NOW takie gry, jak Warhammer 40000: Space Marine 2, Final Fantasy XVI czy Age of Mythology: Retold. Na liście znalazł się także polski Frostpunk 2.

Firma NVIDIA udostępniła listę gier, które w bieżącym miesiącu trafią do jej usługi streamingowej. Nie brakuje na niej głośnych tytułów. Sztandarową propozycją jest tym razem wspomniany już Warhammer 40000: Space Marine 2, który korzysta z licencji jednej z najpopularniejszych gier bitewnych osadzonych w uniwersum science-fiction. Co ważne, produkcja jest już dostępna w usłudze GeForce NOW dla posiadaczy edycji Gold oraz Ultra gry na Steamie. Mają oni bowiem wcześniejszy dostęp. Właściwa premiera nastąpi 9 września. Inną ciekawą produkcją, która trafiła do wrześniowej oferty usługi, jest Age of Mythology: Retold. Jest to remake cenionego RTS-a z 2002 roku, który czerpie sporo z dziedzictwa serii Age of Empires. Osoby, które nabyły grę na platformach Steam lub Xbox, mogą już w nią grać także za pośrednictwem GeForce NOW.

Oczywiście na tym lista się nie kończy. Już 17 września do usługi trafi gra Final Fantasy XVI (Steam oraz Epic Games Store). Jest to najnowsza odsłona znanej na całym świecie serii gier jRPG, w którą po miesiącach oczekiwań będą mogli wreszcie zagrać także gracze PC-towi. Na uwagę zasługuje też niewątpliwie połączenie kosmicznego RTS-a i gry 4X pod tytułem Sins of a Solar Empire II (Steam). W ocenie większości graczy jest to znacznie lepsza produkcja niż wydany niedawno Homeworld 3. Polskich użytkowników zaciekawi jednak zapewne najbardziej rodzimy Frostpunk 2. Gra swoją premierę będzie miała 20 września, a poprzez GeForce NOW będą mogły zagrać w nią osoby, które posiadają ją na platformach Steam oraz Xbox. Gracze, którzy odebrali za darmo Sniper Ghost Warrior Contracts na Epic Games Store, także będą mogli zagrać w tę pozycję w usłudze NVIDII. Z wrześniową listą gier, które już trafiły lub trafią niebawem do GeForce NOW można zapoznać się poniżej:

Warhammer 40000: Space Marine 2 (Steam),

Age of Mythology: Retold (Steam, Xbox),

Sniper Ghost Warrior Contracts (Epic Games Store),

The Casting of Frank Stone (Steam),

Crime Scene Cleaner (Steam),

Final Fantasy XVI Demo (Epic Games Store),

Sins of a Solar Empire II (Steam),

Frostpunk 2 (Steam, Xbox, 20 września),

Final Fantasy XVI (Steam, Epic Games Store, 17 września),

The Plucky Squire (Steam, 17 września),

Tiny Glade (Steam, 23 września),

Disney Epic Mickey: Rebrushed (Steam, 24 września),

Greedfall II: The Dying World (Steam, 24 września),

Mechabellum (Steam),

Blacksmith Master (Steam, 26 września),

Breachway (Steam, 26 września),

REKA (Steam),

Test Drive Unlimited Solar Crown (Steam),

Rider’s Republic (PC Game Pass, 11 września).

Źródło: NVIDIA