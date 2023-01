NVIDIA GeForce NOW w pakiecie Ultimate RTX 4080 tak naprawdę nie wykorzystuje kart GeForce RTX 4080

NVIDIA rozpoczęła wdrażanie zmian do swojego pakietu Ultimate dla usługi grania w chmurze w postaci GeForce NOW. Dotychczasowy pakiet "RTX 3080" będzie stopniowo zmieniany na Ultimate RTX 4080. Przy poprzedniej wersji najdroższego pakietu wskazywaliśmy, że tak naprawdę NVIDIA nie wykorzystuje kart GeForce RTX 3080, zamiast tego używany jest inny układ Ampere o większej liczbie jednostek, ale ze znacznie niższymi zegarami. Okazuje się, że pakiet Ultimate RTX 4080 również nie wykorzystuje kart GeForce RTX 4080. Niektórzy mogą czuć się z tego powodu zdezorientowani.

Usługa GeForce NOW w pakiecie Ultimate RTX 4080 tak naprawdę nie wykorzystuje kart graficznych GeForce RTX 4080. W rzeczywistości używane są układy NVIDIA L40 Data Center, bazujące na architekturze Ada Lovelace.

Portal HardwareLuxx przyjrzał się najnowszemu pakietowi Ultimate RTX 4080 w usłudze GeForce NOW. Według niemieckiego portalu, do strumieniowania gier w chmurze nie są wykorzystywane konsumenckie układy GeForce RTX 4080 (na co wskazywałaby nazwa), zamiast tego NVIDIA używa modeli L40 Server GPU, przewidzianych dla centrów danych. Akcelerator oferuje układ AD102 o takiej samej konfiguracji, co profesjonalna karta RTX 6000 Ada. Do dyspozycji mamy zatem 18172 rdzenie CUDA, 142 bloki SM, 142 rdzenie RT 3. generacji oraz 568 rdzeni Tensor 4. generacji. Układ posiada także 48 GB pamięci GDDR6 na 384-bitowej magistrali (łączna przepustowość to 864 GB/s), przy czym dla pojedynczego użytkownika GeForce NOW w tym pakiecie przewidziane zostały 24 GB VRAM - widać to przy uruchamianiu gier, które podają informacje o ilości dostępnej pamięci. To samo dotyczy liczby wszystkich jednostek obliczeniowych. Z powodu dzielenia jednego układu na dwie instancje, do dyspozycji mamy m.in. 9086 procesorów CUDA, 71 rdzeni RT oraz 284 rdzenie Tensor.



NVIDIA L40 GPU for Data Center jest w rzeczywistości wykorzystywana do strumieniowania gier w usłudze GeForce NOW i w pakiecie Ultimate RTX 4080

Jak taka konfiguracja wpływa na wydajność? Tutaj HardwareLuxx również postanowił sprawdzić możliwości połówki takiego GPU i w wielu scenariuszach wydajność faktycznie jest zauważalnie niższa w porównaniu do normalnej karty GeForce RTX 4080 o pełnej specyfikacji. Jednym z nielicznych przypadków należy do Shadow of the Tomb Raider, gdzie NVIDIA L40 GPU z połową dostępnych jednostek w 4K osiąga rezultaty zbliżone do GeForce RTX 4080. Niemniej jednak, jeśli ktoś zamierza korzystać z pakietu Ultimate RTX 4080 licząc na osiągi 1:1 takie jak w konsumenckiej karcie GeForce RTX 4080, to może się mocno zdziwić. Przy okazji doprecyzujemy jeszcze, że pojedyncza instancja dla użytkownika GeForce NOW w pakiecie Ultimate RTX 4080 wykorzystuje również 16-rdzeniowy procesor AMD Ryzen (dokładny model nieznany) oraz 28 GB pamięci RAM.

Źródło: WCCFTech