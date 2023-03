NVIDIA GeForce NOW urządza kwietniową ofensywę. W ofercie pojawi się ponad 20 nowych tytułów

Przełom marca i kwietnia to okres dalszego rozwoju usługi. Już 12. region na świecie działa jako RTX 4080 SuperPOD. Z mocy nowej generacji kart graficznych mogą skorzystać użytkownicy abonamentu Ultimate. Zaktualizowano także usługę GeForce NOW na SHIELD TV, by zapewnić niezawodność na wszystkich telewizorach i urządzeniach z systemem Android. Trwają również prace nad wprowadzeniem pierwszej partii gier z platformy Xbox do chmury GeForce NOW.

NVIDIA wprowadza wiele usprawnień do swojej usługi. Szczególnie ciekawie prezentuje się kwiecień, gdy GeForce NOW otrzyma ponad 20 gier.

NVIDIA ściśle współpracuje ze studiami takimi jak: Bethesda, Mojang, czy Activision, aby zapewnić graczom szeroki wybór i płynną rozgrywkę. Tytuły, które trafią do usługi w pierwszej kolejności, zostaną ogłoszone w następnych tygodniach. Jeszcze w tym zaś trafi tam aż 11 tytułów, w tym Have a Nice Death - mroczna i jednocześnie prześmiewcza gra, która niedawno wyszła z Early Access. Jako zapracowana Śmierć, której nieposłuszni pracownicy zaburzyli równowagę dusz, gracze będą mieli za zadanie zmasakrować niezliczoną ilość potworów i bossów, aby odzyskać kontrolę i udać się w końcu na wymarzony urlop. Oto pełna lista:

9 Years of Shadows (nowość w Steam)

Terra Nil (nowość w Steam)

Gripper (nowość w Steam)

Smalland: Survive the Wilds (nowość w Steam)

DREDGE (nowość w Steam)

Ravenbound (nowość w Steam)

The Great War: Western Front (nowość w Steam)

Troublemaker (nowość w Steam)

Have a Nice Death (Steam)

Tower of Fantasy (Steam)

Tunche (za darmo do 6 kwietnia w Epic Games Store)

Co więcej, na kwiecień zaplanowano aż 23 tytuł. Wśród nich pojawi się między innymi premierowo Meet Your Maker od twórców Dead by Daylight, przygodowy roguelike Ravenswatch, wyczekiwana druga odsłona Dead Island, interesująca metroidvania Afterimage, obie części znakomicie ocenianych niepokojących platformówek Little Nighmares oraz cztery odsłony antologii grozy The Dark Pictures od Supermassive Games. Pojawia się zatem coraz więcej powodów, by sprawdzić GeForce NOW.

Meet Your Maker (od 4 kwietnia w Steam)



Road 96: Mile 0 (od 4 kwietnia w Steam)



TerraScape (od 5 kwietnia w Steam)



Curse of the Sea Rats (od 6 kwietnia w Steam)



Ravenswatch (od 6 kwietnia w Steam)



Supplice (od 6 kwietnia w Steam)



DE-EXIT - Eternal Matters (od 14 kwietnia w Steam)



Survival: Fountain of Youth (od 19 kwietnia w Steam)



Tin Hearts (od 20 kwietnia w Steam)



Dead Island 2 (od 21 kwietnia w Epic Games Store)



Afterimage (od 25 kwietnia w Steam)



Roots of Pacha (od 25 kwietnia w Steam)



Bramble: The Mountain King (od 27 kwietnia w Steam)



11-11 Memories Retold (Steam)



canVERSE (Steam)



Teardown (Steam)



Get Even (Steam)



Little Nightmares (Steam)



Little Nightmares II (Steam)



The Dark Pictures Anthology: Man of Medan (Steam)



The Dark Pictures Anthology: Little Hope (Steam)



The Dark Pictures Anthology: House of Ashes (Steam)



The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me (Steam)

Źródło: NVIDIA