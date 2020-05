NVIDIA Tesla A100 ma być największym układem graficznym

Już jutro o godzinie 15 czasu polskiego, firma NVIDIA rozpocznie transmisję ze swojej konferencji, która pierwotnie miała zostać przedstawiona podczas konferencji GPU Technology Conference (GTC 2020). Ostatecznie do przemówienia CEO NVIDII wówczas nie doszło, a termin został przeniesiony właśnie na 14 maja. Z informacji, które już pojawiły się w sieci, podczas jutrzejszej konferencji dowiemy się pierwszych szczegółów na temat architektury Ampere, która zastąpi obecnego od blisko dwóch lat Turinga. Na początku jednak NVIDIA zaprezentuje możliwości architektury na bazie rozwiązań HPC. Od kilku dni wiemy, że producent planuje wprowadzić nową stację roboczą o nazwie DGX A100, opartą na ośmiu układach Tesla A100. Jeszcze przed rozpoczęciem konferencji, NVIDIA bawi się z użytkownikami i prezentuje... zapowiedź zapowiedzi nowej Tesli.

NVIDIA na swoim kanale YouTube zaprezentowała krótki materiał, na którym Jensen Huang prezentuje stację DGX A100, składającą się z ośmiu układów Tesla A100 opartych o architekturę Ampere.

NVIDIA postanowiła zrobić małą niespodziankę wszystkim osobom, które wyczekują jutrzejszej konferencji online na kanale YouTube. Jeszcze przed startem wydarzenia producent zaprezentował niespełna 30 sekundowy materiał, na którym występuje CEO firmy, Jensen Huang. Film dowcipnie nazwany "What's Jensen been cooking?" prezentuje po raz pierwszy stację roboczą DGX A100, określaną jako największy układ graficzny na świecie. DGX A100 jak już wspomnieliśmy, będzie bazować na połączonych ośmiu kartach Tesla A100, opartych o architekturę Ampere. Więcej o nowej Tesli usłyszymy z pewnością jutro, tak samo jak o pierwszych konkretach dotyczących samej architektury Ampere.

Bardzo mało prawdopodobne, abyśmy jutro dostali konkretne informacje dotyczące segmentu gaming, a więc odnośnie konsumenckich kart GeForce RTX 3000. Według najnowszych (choć niepotwierdzonych) doniesień, nowe GPU mają cechować się dużym skokiem wydajności, zwłaszcza w kontekście wykorzystania Ray Tracingu oraz DLSS. Od tygodni mówi się o podwojeniu ilości rdzeni Tensor na każdy blok SM, a do tego same jednostki RT mają odznaczać się wyższą wydajnością w porównaniu do pierwszej generacji wykorzystanej w kartach Turing.

