NVIDIA ciągle milczy w sprawie karty GeForce RTX 3090 Ti. Pojawiły się jednak nowe poszlaki dotyczące dostępności

GeForce RTX 3090 Ti to karta graficzna zapowiedziana przez NVIDIĘ na początku bieżącego roku. Jej specyfikacja jest tylko nieznacznie lepsza względem doskonale znanego GeForce'a RTX 3090, ale nie ma to większego znaczenia - choć bogaci entuzjaści i tak będą mieli swoje powody do jej zakupu, to jednak jest to przede wszystkim pokaz siły ze strony producenta. Szkoda tylko, że z debiutu najpotężniejszej konsumenckiej karty graficznej zrobiła się niezła szopka. Domyślnie jednostka miała trafić na rynek dawno temu (w międzyczasie pojawiło się nieco informacji o niereferencyjnych wersjach), jednak do dziś producent całkowicie milczy w jej sprawie. Co więcej, robi to oficjalne i z pełną świadomością...

NVIDIA oficjalnie nie ma nic nowego do przekazania w sprawie układu RTX 3090 Ti. Nieoficjalnie natomiast na horyzoncie pojawiła się nowa data dostępności układów.

Serwis The Verge wprost zapytał giganta, co dzieje się z najmocniejszym układem Ampere. Odpowiedź Jen Andersson z NVIDII mówi jednak sama za siebie: "Obecnie nie mamy więcej informacji do udostępnienia na temat układu RTX 3090 Ti, ale skontaktujemy się, gdy coś się zmieni". Zdumiewająca nie jest tylko nic nie wnosząca treść wiadomości, lecz także to, że to pierwsza od ponad sześciu tygodni wypowiedź producenta w tej sprawie. W międzyczasie nieoficjalnie udało się ustalić, że debiut nowych kart graficznych opóźnia się przez późno wykryte problemy z pamięciami VRAM i BIOS-em.

Wedle dotychczasowych przecieków oficjalna premiera GeForce'a RTX 3090 Ti planowana była na 27 stycznia. Jak długo więc będziemy musieli jeszcze czekać? Możliwe, że odpowiedź kryje się na stronie duńskiego sklepu internetowego motus.dk. W ofercie znajdziemy tam kartę graficzną ASUS ROG STRIX LC RTX 3090 Ti, która ma być dostępna już 1 marca. Nie wiemy, czy data ta jest zgodna z prawdą, jednak w tej chwili to jedyna poszlaka. Nie pozostaje więc nic innego, jak czekać na kolejne informacje.

