GALAX GeForce RTX 3090 Ti EX Gamer kosztuje w przedsprzedaży aż 3840 dolarów. A co dzieje się z samym układem Ampere?

O karcie graficznej NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti po raz pierwszy usłyszeliśmy kilka ładnych tygodni temu. Przez sieć wielokrotnie przewinęły się przeróżne plotki na jej temat, aż w końcu na początku stycznia sam producent zapowiedział ten mocarny układ dla najbardziej wybrednych entuzjastów. Na tym jednak historia się nie skończyła. Mimo tego, że układ miał zostać wydany do końca poprzedniego miesiąca, do dziś nie otrzymaliśmy żadnej aktualizacji w tej sprawie. O co więc właściwie chodzi? Producent zapomniał o tym układzie? A może pojawiły się jakieś nieprzewidziane problemy? Nowe wiadomości w sprawie GeForce'a RTX 3090 Ti ma dla nas zazwyczaj świetnie poinformowany youtuber Moore Law Is Dead.

Mogą minąć jeszcze długie tygodnie, nim karta graficzna GeForce RTX 3090 Ti trafi do pierwszych klientów...

Zanim jednak przejdziemy do odpowiedzi na powyższe pytania, warto zapoznać się z najnowszą grafiką promocyjną pochodzącą z wietnamskiego sklepu Minh An Computer, który umieścił w przedsprzedaży kartę GALAX GeForce RTX 3090 Ti EX Game w cenie 86 990 000 dongów wietnamskich, co można przeliczyć na ok. 3 840 dolarów. Nikt nie powinien mieć już żadnych złudzeń, że RTX 3090 Ti będzie jednostką tylko dla wybranych osób z bardzo grubym portfelem. Oprócz zdjęcia samej karty niestety nie przedstawiono jej dokładnej specyfikacji. Co ciekawe, widoczna poniżej grafika promocyjna najprawdopodobniej została już usunięta z sieci.

A co dzieje się z samym układem RTX 3090 Ti? Odpowiedzi na to pytanie jest tak naprawdę kilka. Przede wszystkim jest coraz więcej przesłanek wskazujących na to, że będzie to limitowany model raczej nieprzeznaczony do masowej produkcji. Nie mniej znaczące jest także to, że rzekomo NVIDIA napotkała problemy z konfiguracją pamięci GDDR6X o taktowaniu 21 Gbps. NVIDIA zmieniła moduły z 8 Gb na 16 Gb, co mogło obniżyć wymagania dotyczące aktywnego chłodzenia backplate, jednak zaufane źródła podały, że w bardzo specyficznych okolicznościach pamięć wykazuje błędy, które zostały wykryte stosunkowo późno podczas wewnętrznych testów. Ponadto dowiedzieliśmy się, że NVIDIA szybko wyjaśniła sytuację wszystkimi partnerom i produkcja jest nadal wstrzymana. Mówi się, że zostanie ona wznowiona dopiero po obchodach Nowego Roku Księżycowego, które właśnie rozpoczęły się w Chinach. To może oznaczać, że miną jeszcze długie tygodnie, nim RTX 3090 Ti trafi do pierwszych klientów.

