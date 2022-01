EVGA GeForce RTX 3090 Ti KINGPIN na pierwszych zdjęciach. Tak prezentuje się nadchodzący potwór graficzny

GeForce RTX 3090 Ti to karta graficzna, która powinna przejąć pałeczkę pierwszeństwa w wydajności wszystkich konsumenckich układów. Jej specyfikacja nie będzie wcale rewolucyjna, jednak trochę dodatkowych rdzeni CUDA czy szybsze pamięci GDDR6X powinny sprawić, że po najszybszego reprezentanta architektury Ampere rzuci się wielu entuzjastów z grubym portfelem. Jak wiemy, topową niereferencyjną wersję KINGPIN przygotowuje już od jakiegoś czasu firma EVGA. Dotychczas mówiło się, że otrzyma on aż dwa złącza zasilania 12-pin, co oznaczałoby, że w teorii układ będzie mógł zużywać nawet do 1275 W mocy. Czy rzeczywiście tak będzie? Cóż, tego jeszcze nie wiemy, ale za to możemy być już pewni wyglądu samej karty.

Mimo widocznych zdjęć nie jesteśmy w stanie potwierdzić, w jaki sposób będzie zasilana ta karta graficzna. Na ten moment pewni możemy być tylko jednego - RTX 3090 Ti KINGPIN będzie jednostką wyłącznie dla wybranych.

Overclocker Vince Lucido udostępnił właśnie w mediach społecznościowych pierwsze zdjęcia nadchodzącego RTX 3090 Ti w wersji KINGPIN od EVGI. Podobnie jak RTX 3090 KINGPIN, tak i nowy model ma być wyposażony w chłodzenie AIO oraz panel LCD do monitoringu. Karta graficzna różni się nieco wizualnie - producent postawił tym razem na czarno-srebrną stylistykę.

Zgodnie ze zdjęciami, widoczny RTX 3090 Ti ma mieć trzy złącza DisplayPort i jeden port HDMI. Widzimy także złącze NVLink, co oznacza, że ​​funkcja ta pozostanie na wyłączność modeli RTX 3090 i RTX 3090 Ti.

Niestety, mimo widocznych zdjęć nie jesteśmy w stanie potwierdzić, w jaki sposób będzie zasilana ta karta graficzna. Mimo wszystko trudno jednak brać w tym przypadku pod uwagę opcję z trzema klasycznymi gniazdami 8-pin. Tak czy siak, nie ma co gdybać - trzeba uzbroić się w cierpliwość i poczekać na prezentację. Póki co jednak nie znamy dokładnej daty premiery RTX-a 3090 Ti, nie wiemy również ile będzie kosztować. Pewni możemy być tylko jednego - EVGA GeForce RTX 3090 Ti KINGPIN będzie jednostką wyłącznie dla wybranych.

Źródło: VideoCardz, Vince Lucido