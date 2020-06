Nowe smartfony Realme X3 SuperZoom, 5i i zegarek Realme Watch

Dziś o godzinie 11:00 odbyła się oficjalna premiera nowych urządzeń marki Realme. Zaprezentowano m.in. drugi już w Polsce flagowy smartfon marki - Realme X3 SuperZoom, wyposażony w układ Qualcomm Snapdragon 855+, aparat z peryskopowym obiektywem i 60-krotnym superzoomem oraz trybem “gwiezdnym” (Starry Mode). Obok sztandarowca zadebiutował również smartfon Realme 5i oraz trzy produkty AIoT: zegarek Realme Watch, opaska Realme Band oraz słuchawki Realme Buds Air Neo. Wszystkie zaprezentowane nowości trafią do sprzedaży w drugiej połowie czerwca. Dokładne daty wraz ze specyfikacją i cenami znajdziecie już poniżej.

Realme zaprezentowało kilka nowości, które trafią niebawem na polski rynek. Będą to smartfony Realme X3 SuperZoom i Realme 5i, a także urządzenia jak smartzegarek i słuchawki.

Realme X3 SuperZoom to smartfon wyposażony w poczwórna jednostkę aparatów na pleckach oraz podwójną na froncie. Obiektyw podstawowy to 64 MP, który wspomagany jest przez 8 MP aparat szerokokątny i 8 MP teleobiektyw z 5x zoomem optycznym oraz 2 MP sensor makro. W aparacie można skorzystać również z trybu Nightscape 4.0 i Tripod. Aparaty przednie to już 32 MP sensor do selfie oraz 8 MP jednostka szerokokątna. Nie zabrakło technologii stabilizacji wideo UIS i UIS Max, wykorzystującej algorytmy AI i dane z czujnika ruchu, aby wyeliminować drgania w czasie rzeczywistym.

Urządzenie wyposażone jest ponadto w 60-krotny peryskopowy zoom i oferuje tzw. tryb gwiezdny (Starry Mode), który ma pozwolić użytkownikom fotografować nocne niebo pełne gwiazd. Realme X3 SuperZoom napędzany jest przez układ Snapdragon 855+, a za czas pracy urządzenia odpowiada bateria o pojemności 4200 mAh. Smartfon oferuje też opcję szybkiego ładowania o mocy 30 W, co pozwala naładować go do 100% w 55 minut. Model jest wyposażony również w ekran Ultra Smooth Display z odświeżaniem 120 Hz. Realme X3 SuperZoom trafi do sprzedaży 15 czerwca w cenie 2399 złotych i kolorach Arktyczna Biel i Lodowcowy Błękit.

Specyfikacja Realme X3 SuperZoom:

Ekran: IPS, 6,6 cala, 1080 x 2400 px, Corning Gorilla Glass 5, 120 Hz

Pamięć: 12 GB + 256 GB

Procesor: Snapdragon 855+

System: Android 10, nakładka Realme UI

Bateria: 4200 mAh, 30 W

Aparat do selfie: 32 + 8 MP

Aparat główny: 64 + 8 + 8 + 2 MP

Inne: Czytnik linii papilarnych na boku, USB-C, brak 3,5-mm jack

Podczas konferencji zaprezentowano również Realme 5i. Smartfon wyposażony w 6,5-calowy wyświetlacz LCD oraz ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 665 2,0 GHz z układem graficznym Adreno 610. realme 5i został wyposażony także w największą baterię, jaką oferuje producent - 5000 mAh - która obsługuje także ładowanie zwrotne, dzięki czemu może nawet służyć jako bank energii do ładowania innych urządzeń. Realme 5i zapewnia również bezpieczeństwo pracy ładowarki i baterii poprzez czterowarstwową ochronę. Smartfon posiada pojedynczy aparat 8 MP na przodzie, a także poczwórny z tyłu: obiektyw podstawowy 12 MP, obiektyw szerokokątny 8 MP, 2 MP do zdjęć portretowych oraz 2 MP do fotografii w trybie makro. Realme 5i dostępny będzie w dwóch kolorach: Wodny Błękit oraz Leśna Zieleń. Do kupienia od 19 czerwca, choć cena nie została jeszcze podana.

Specyfikacja Realme 5i:

Ekran: IPS, 6,52 cala, 720x1600 px, Corning Gorilla Glass, 60 Hz

Pamięć: 4 GB + 64 GB

Procesor: Snapdragon 665

System: Android 10, nakładka Realme UI

Bateria: 5000 mAh, 10 W

Aparat do selfie: 8 MP

Aparat główny: 12 + 8 + 2 + 2 MP

Inne: Czytnik linii papilarnych na pleckach, microUSB, 3,5-mm jack

Dzisiejsza prezentacja to jednak nie tylko smartfony. W polskiej dystrybucji pojawi się bowiem jeszcze Realme Watch czyli pierwszy smartwach w ofercie marki. Posiada duży kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 1,4 cala z 12 preinstalowanymi tarczami. Ekran jest chroniony szkłem Corning Gorilla Glass, a jego jasność ma sięgać 380 nitów. Realme Watch wyposażony jest w inteligentnego asystenta zdrowia z monitorem pracy serca w czasie rzeczywistym. Wbudowany czujnik PPG pozwala nieprzerwane monitorowanie tętna, a oksymetr dostarcza informacji o poziomie tlenu we krwi. Smartwatch to także 14 trybów sportowych, które pozwalają wyświetlać dane w czasie rzeczywistym dla różnych dyscyplin sportowych, takich jak jazda na rowerze, koszykówka, joga, tenis stołowy, trening aerobowy i wiele innych. Inteligentny monitor aktywności rozpoznaje, czy użytkownik idzie czy biegnie, dzięki czemu liczenie kroków jest precyzyjne. Zegarek pojawi się w sprzedaży 19 czerwca w cenie 299 złotych.

Ostatnim urządzeniem jest inteligentna opaska. Realme Band jest wyposażona w duży kolorowy ekran o przekątnej 2,4 cm (0,96 ”), który może wyświetlać ponad 65 tys. kolorów oraz do 64 liter na jednej stronie. Posiada przycisk dotykowy, umożliwia łatwą i intuicyjną obsługę wyświetlacza oraz obsługuje 5-stopniową regulację jasności za pośrednictwem aplikacji Realme Link. Band to także pięć tarcz do wyboru, które użytkownik może dostosować według własnych upodobań za pomocą Realme Link. Realme Band waży 20 g i jest wykonany z lekkiego materiału polimerowego. Opaska ma wbudowany optyczny czujnik tętna PPG, który mierzy puls co 5 minut, dzięki czemu użytkownik może obserwować swoje zdrowie. Po długim siedzeniu Band automatycznie przypomni z kolei o ruchu lub spacerze. Ponadto, zasygnalizuje konieczność nawadniania w regularnych odstępach czasu. Opaska obsługuje 9 trybów sportowych, takich jak spacery, bieganie, joga i inne. Będzie dostępna od 19 czerwca w cenie 99 złotych.

