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Aplikacja Nova Launcher ponownie wraca do gry. Popularny launcher na Androida kupiony przez szwedzką firmę

Natan Faleńczyk | 21-01-2026 18:30 |

Aplikacja Nova Launcher ponownie wraca do gry. Popularny launcher na Androida kupiony przez szwedzką firmęJednym z popularniejszych launcherów w świecie systemu Android był swego czasu Nova Launcher. W ostatnich latach sytuacja związana z jego rozwojem stawała się coraz bardziej zawiła, a we wrześniu 2025 roku dowiedzieliśmy się, że twórca tej aplikacji odszedł - acz nie z własnej woli - z firmy Branch, która w tamtym okresie była właścicielem Nova Launcher. Zaledwie wczoraj na stronie programu pojawiła się wypowiedź nowego właściciela. Nowy start, czy wręcz przeciwnie?

Po nieco zawiłej historii aplikacji Nova Launcher, która swój bieg zmieniła w 2022 roku, program znowu ma być aktywnie rozwijany. Aplikacja wkroczyła bowiem do szeregu innych rozwiązań od firmy Instabridge.

Aplikacja Nova Launcher ponownie wraca do gry. Popularny launcher na Androida kupiony przez szwedzką firmę [1]

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Mały (aczkolwiek istotny) skrót wydarzeń z ostatnich lat: w 2022 roku firma Branch staje się właścicielem Nova Launcher. Dwa lata później prawie cały zespół odpowiedzialny za rozwój aplikacji (12 osób) zostaje zwolniony - wyjątkiem jest jej twórca, czyli Kevin Barry. Jak już wiemy, we wrześniu 2025 roku został on poproszony o odejście z firmy, a tuż po tym oficjalna strona aplikacji przestała być dostępna. Warto wspomnieć, że założyciel przedsiębiorstwa Branch - Alex Austin - oświadczył niegdyś, że jeśli Barry odejdzie w jakimś czasie z tej firmy, to kod źródłowy Nova Launcher stanie się dostępny dla wszystkich - cóż, tak się jednak nie stało, wszak sam Austin pozostawił Branch w 2023 roku. Tak oto dochodzimy do kolejnego zwrotu w historii Nova Launcher - nowego właściciela, jakim zostało szwedzkie Instabridge.

Aplikacja Nova Launcher ponownie wraca do gry. Popularny launcher na Androida kupiony przez szwedzką firmę [2]

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Instabridge działa od 2012 roku i ma już doświadczenie w świecie aplikacji mobilnych (Android oraz iOS - eSIM, czy też mapa hotspotów). W oficjalnym oświadczeniu, które można znaleźć pod tym adresem, Instabridge informuje, że zdaje sobie sprawę z odczuć użytkowników, którzy w ostatnim czasie nie byli pewni, czy aplikacja pozostanie żywa. Firma zapewniła, że bierze sprawę na poważnie i ma zamiar aktywnie pracować nad rozwojem aplikacji. Stanowisko jest prokonsumenckie, gdyż Instabridge chce się przyglądać komentarzom na platformie Reddit, w Sklepie Google Play i innych miejscach, a następnie wyciągać wnioski. Przed dokonaniem większych zmian firma ma zamiar "uważnie słuchać". Wyjaśniono przy tym, że przedsiębiorstwo nie chce wymyślać koła na nowo, czyli Nova Launcher pozostanie tym samym programem, który nadal będzie skupiać się na wydajności i personalizacji, a użytkownik ma mieć nad nim kontrolę.

Aplikacja Nova Launcher ponownie wraca do gry. Popularny launcher na Androida kupiony przez szwedzką firmę [3]

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Oczywiście celem przejęć jest przyszły zarobek z nowego nabytku, a Instabridge nie jest tutaj wyjątkiem. Tak naprawdę zauważyć to można było bezpośrednio przed zmianą właściciela, gdyż bogatsza i pozbawiona reklam wersja Nova Launcher Prime podrożała (obecnie 17,99 zł). Osoby, które przed podwyżką kupiły wersję "Prime" nadal będą mogły z niej korzystać - do tego w tej odsłonie reklamy mają nigdy nie wchodzić w grę. Aktualnie Instabridge rozgląda się za różnymi opcjami, takimi jak dodatkowe płatne plany, czy też darmowe warianty z reklamami. Co do udostępnienia kodu źródłowego: decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła.

Źródło: Hacker News, The Verge, Nova Launcher, Reddit r/NovaLauncher u/CliffWade
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