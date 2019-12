Recenzja Dell Inspiron 3793 - testujemy układ Intel Core i7-1065G7

Niedawno przetestowałem pierwszego laptopa wykorzystującego 10 nm procesor w postaci układu Intel Core i5-1035G7. Chodzi oczywiście o Microsoft Surface Laptop 3, który jednak cechuje się dość wysoką ceną. Tym razem więc postanowiłem wziąć na warsztat coś innego - dużego (dosłownie!) laptopa multimedialnego Dell Inspiron 3793, który niedawno zadebiutował w Polsce. Sprzęt ten posiada nie tylko duży ekran o przekątnej 17,3", ale także nowy procesor Intel Core i7-1065G7 sparowany ze zintegrowanym układem graficznym Intel Iris Plus Graphics G7 oraz pamięci DDR4 o taktowaniu 2666 MHz. Notebook kosztuje około 4 tysięcy złotych, a więc jest z całą pewnością atrakcyjniejszy cenowo od wspomnianego Surface Laptopa 3. Pytanie, czy niższa cena nie oznacza przypadkiem znacznie gorszej jakości w kontekście budowy oraz wydajności urządzenia.

Autor: Damian Marusiak

Pod niektórymi względami Dell Inspiron 3793 wygląda jak sprzęt sprzed kilku lat. Jest niemalże ogromny, ma grube ramki wokół ekranu, a z prawej strony urządzenia możemy włożyć nawet fizyczną płytę. Prawdziwy misz-masz mamy także w kwestii podzespołów. Nowy procesor Intel Core i7-1065G7 wraz ze zintegrowanym układem graficznym Intel Iris Plus Graphics G7 został bowiem sparowany z leciwą już kartą graficzną NVIDIA GeForce MX230. Konfiguracja dość egzotyczna, jednak takie również są wybierane przez użytkowników, więc dzięki uprzejmości sklepu x-kom postanowiłem się przyjrzeć kolejnemu laptopowi wyposażonemu w układ Intel Ice Lake-U. W końcu nowości nigdy za wiele. W zestawie z notebookiem otrzymujemy solidne 16 GB RAM (choć o dziwo DDR4-2666), dysk SSD o pojemności 512 GB oraz zainstalowany system Windows 10 Home. Czy warto pochylić się nad multimedialnym urządzeniem Dell Inspiron 3793 w cenie około 4 tysięcy złotych?

Dell Inspiron 3793 jest najnowszym notebookiem multimedialnym, który na dodatek został wyposażony w premierowy procesor Intel Core i7-1065G7, wykorzystujący 10 nm proces technologiczny oraz usprawnioną mikroarchitekturę Sunny Cove.

Intel zapowiadając nową mikroarchitekturę Sunny Cove (na której bazują procesory Ice Lake-U) jej najważniejsze założenia podzielił na dwie grupy. Pierwszą są wzrosty wydajności w zastosowaniach ogólnych, które wynikać mają ze wzrostu czystej mocy obliczeniowej (IPC - liczba instrukcji wykonywanych przez procesor w jednym cyklu zegara) oraz zegarów. Niezależnie od kodu, wzrost po którejkolwiek z tych stron, ostatecznie ma dać użytkownikowi lepszą wydajność. Druga grupa to wzrosty w specjalistycznych zastosowaniach. W przypadku mikroarchitektury Sunny Cove oznacza to dodanie nowych rozszerzeń, nowych wyspecjalizowanych jednostek w obrębie procesorów, czy dodatkowych metod akceleracji obliczeń. Architektura Sunny Cove odznacza się zwiększoną pojemnością pamięci na dane pierwszego poziomu (z 32 KB do 48 KB). Zwiększy się też pojemność pamięci podręcznej drugiego poziomu, aczkolwiek tu skale wzrostów będą różne. Zwiększy się też przepustowość pamięci podręcznej pierwszego poziomu. Dzięki mikroarchitekturze Sunny Cove do procesorów Ice Lake zostaną także zaimplementowane instrukcje AVX-512, dzięki którym rdzeń CPU ma obsługiwać instrukcje IFMA, Vector-AES, SHA, czy SHA-NI, które są wykorzystywane w kryptografii.

Konfiguracja Dell Inspiron 3793:



Procesor Intel Core i7-1065G7 (1,3 GHz - 3,9 GHz)

16 GB pamięci RAM DDR4 2666 MHz

Zintegrowany układ Intel Iris Plus Graphics G7

Dedykowana karta NVIDIA GeForce MX230 / 2 GB GDDR5

Matryca 17,3" / matowy IPS / rozdzielczość 1920x1080 pikseli

Dysk SSD Toshiba BG4 / 512 GB / Interfejs PCIe x4 Gen.3 NVMe

System operacyjny Microsoft Windows 10 Home 64-bit 1903 (May Update)

Oprócz modyfikacji w samej strukturze procesorów Ice Lake, zmianie uległ także zintegrowany układ graficzny - tym razem 11 generacji, zamiast 9,5 gen. Zintegrowane układy graficzne w nowych procesorach, określane obecnie jako Gen11, mają być pierwszym krokiem na drodze realizacji planu oferowania graczom wydajności i rozwiązań technicznych, które pozwolą grać w popularne gry, niezależnie od implementacji. Według Intela nowe integry graficzne GT2 jako pierwsze mają oferować moc obliczeniową na poziomie 1+ TFLOPS. W Gen11 znacząco wzrośnie liczby jednostek wykonawczych - z 24 w Gen9.5 do 64 w Gen11. Każda jednostka wykonawcza ma obsługiwać maks. siedem wątków (tak jak Gen9.5), tak więc cała jednostka graficzna ma w efekcie 512 równoległych potoków. Aby lepiej rozporządzać efektywnością pracy potoków Intel wprowadził zmiany w organizacji podsystemu pamięci. Czterokrotnie zwiększono pojemność pamięci podręcznej trzeciego poziomu (do 3 MB). Ponadto pamięć ta jest teraz oddzielnym blokiem GPU. Oprócz pamięci własnej L3, iGPU współdzieli również 0,5 MB lokalnej pamięci z procesorem. W przypadku testowanego modelu Dell Inspiron 3793 mamy własnie do czynienia z najmocniejszą jednostką określaną jako Iris Plus Graphics G7. Posiada on 64 jednostki wykonawcze (EU), z kolei taktowanie wynosi 300 MHz jako częstotliwość podstawowa oraz 1100 MHz w trybie Turbo.