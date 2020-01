Laptopy z Intel Core i7-1068G7 zadebiutują jeszcze w tym kwartale

Podczas sierpniowej prezentacji niskonapięciowych procesorów Intel Ice Lake-U oraz Ice Lake-Y przedstawiono łącznie kilkanaście modeli procesorów, które miały zmierzać do przenośnych komputerów. Ostatecznie w tym momencie dostępna jest tylko część zapowiedzianych układów, a brakuje chociażby najmocniejszego w portfolio 28W układu Core i7-1068G7. Przez wielu (również przeze mnie) nazwany wręcz procesorem "widmo", ponieważ nikt nie wiedział dlaczego nie jest ten CPU wykorzystywany w laptopach, ani kiedy w ogóle się pojawi. Ten sam problem dotyczył energooszczędnych układów Ice Lake-Y, których również nikt nie widział dotychczas w żadnym laptopie. Intel postanowił odnieść się do sprawy i obiecał, że pozostałe procesory wkrótce zadebiutują.

Pierwsze laptopy z układem Intel Core i7-1068G7 powinny pojawić się jeszcze w tym kwartale. Na urządzenia z 9W procesorami Ice Lake-Y poczekamy do połowy tego roku.

Intel bardzo długo zwlekał z wprowadzeniem 4-rdzeniowego i 8-wątkowego procesora Core i7-1068G7 do swojej oferty. Brak oficjalnego wpisu na stronie producenta wręcz sugerował, że po cichu zrezygnowano z tego CPU. Na szczęście, jeszcze w tym kwartale mają się pojawić pierwsze procesory napędzane przez Core i7-1068G7. To jedyny przedstawiciel serii Ice Lake-U (10 nm) z podwyższonym do 28W TDP. Wpływa to przede wszystkim na znacznie wyższą częstotliwość bazową zegara, która wynosi 2,3 GHz z możliwością podwyższenia do maksymalnie 4,1 GHz w trybie Turbo Boost 2.0. Konkretnych notebooków wciąż nie znamy, ale zapowiedzi to kwestia kilku najbliższych tygodni.

Pojawiło się także nieco informacji o serii Ice Lake-Y, czyli kolejnych zdawałoby się zapomnianych procesorów z obniżonym do 9W współczynnikiem TDP. W tym wypadku czekamy na łącznie pięć procesorów: Core i3-1000G1, Core i3-1000G4, Core i5-1030G4, Core i5-1030G7 oraz Core i7-1060G7. Intel w tym wypadku zadeklarował, iż na premierę urządzeń z tymi procesorami poczekamy nieco dłużej - maksymalnie do połowy 2020 roku. Nie pozostaje więc nic innego jak czekać na konkrety dotyczące laptopów, bazujących na układach Ice Lake-U oraz Ice Lake-Y.

