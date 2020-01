Chuwi HeroBook Pro - nowy, chiński laptop w bardzo niskiej cenie

Chińskie laptopy cechują się przede wszystkim stosunkowo niską ceną, która odzwierciedlana jest w kiepskiej wydajności. W ostatnich miesiącach kilka takich propozycji było przedstawianych na łamach PurePC - szerzej prezentowane to takie modele jak XIDU PhilBook Pro czy Teclast F5R TBook. Jedną z popularniejszych chińskich firm jest Chuwi, który co jakiś czas odświeża swoje konstrukcje lub też prezentuje nowe propozycje. Tym razem producent zapowiedział odświeżenie modelu HeroBook, który po raz pierwszy został zaprezentowany na początku 2019 roku. Nowość cechuje się nieco lepszymi podzespołami, jednak w dalszym ciągu ma odznaczać się dobrym stosunkiem ceny do możliwości. Nowa wersja urządzenia sprzedawana będzie pod nazwą Chuwi HeroBook Pro.

Chuwi HeroBook Pro to nowy laptop chińskiego producenta. W cenie 250 dolarów oferuje m.in. 14-calowy ekran IPS Full HD, dysk SSD oraz procesor Intel Celeron N4000.

Chuwi HeroBook Pro wyposażony zostanie w 2-rdzeniowy i 2-wątkowy procesor Intel Celeron N4000 z rodziny Intel Gemini Lake. Bazowa częstotliwość zegara wynosi 1,1 GHz z możliwością podniesienia w trybie Turbo Boost 2.0 do maksymalnie 2,6 GHz. Procesor będzie wspomagany przez 8 GB pamięci RAM LPDDR4. Na pokładzie znajdzie się również nośnik SSD SATA III o pojemności 256 GB. Za wyświetlanie obrazu odpowiadać będzie wyłącznie zintegrowany układ graficzny Intel UHD Graphics 600.

Użyta matryca to matowy panel IPS o przekątnej 14,1" oraz rozdzielczości 1920x1080 pikseli. Pod względem specyfikacji technicznej wersja Pro wyraźnie więc góruje nad pierwowzorem sprzed roku, gdzie otrzymaliśmy Atoma, 4 GB RAM DDR3, dysk eMMC oraz matrycę 1366x768 pikseli. Wbudowany akumulator w Chuwi HeroBook Pro ma pojemność 38 Wh, który ma zapewnić do 9 godzin pracy z dala od gniazdka sieciowego. Waga laptopa wynosi 1,39 kg. Wśród złączy znajdziemy m.in. 1x USB 3.0, 1x USB 2.0, cyfrowe gniazdo micro HDMI 1.4, audio jack 3,5 mm oraz czytnik kart microSD o pojemności do 512 GB. Dokładna data rozpoczęcia sprzedaży nie jest znana, jednak cena powinna zamknąć się w kwocie 250 dolarów (ok. 965 zł bez VAT).

