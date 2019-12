ASUS Zenbook 14 UX434FLC - test laptopa z Core i5-10210U i MX250

Dziesiąta generacja procesorów Intel Core pomału nabiera rozpędów i pojawia się w coraz większej ilości ultrabooków, urządzeń konwertowalnych czy zwykłych laptopów multimedialnych. Sprawdziliśmy już kilka układów Ice Lake bazujących na 10 nm procesie technologicznym, a także flagowy układ Comet Lake-U w postaci 6-rdzeniowego i 12-wątkowego Intel Core i7-10710U. Dzisiaj z kolei przyjrzymy się bliżej procesorowi, który znacznie częściej będzie gościł w laptopach. Mowa o czterordzeniowym i ośmiowątkowym układzie Core i5-10210U. Laptop, który został na bazie tego CPU przetestowany i przygotowany to ASUS Zenbook 14 UX434FLC. W tym roku testowałem starszą wersję UX433, która wypadła nieźle, aczkolwiek nieco jej brakowało do niemal idealnych modeli Zenbook UX410 czy UX430. Najnowsza wersja prócz obecności procesorów 10 generacji posiada także drugą generację ScreenPada, który został umieszczony w touchpadzie.

Autor: Damian Marusiak

ASUS Zenbook 14 UX434FLC to obecnie jeden z najsmuklejszych ultrabooków na rynku. Przy poprzedniku miałem jednak problem ze zbyt mocno nagrzewającym się procesorem oraz objawiającym się throttlingiem. Zobaczymy więc czy producent odrobił lekcję i najnowsza wersja, która właśnie wchodzi do sprzedaży okaże się pod tym względem zdecydowanie lepsza. W środku ponownie znajdziemy układ graficzny NVIDIA GeForce MX250 w niżej taktowanej wersji, natomiast procesor to Intel Core i5-10210U należący do 10 generacji Comet Lake-U i będący bezpośrednim następcą Core i5-8265U. Na dokładkę otrzymujemy obsługę ScreenPada, którego w modelu Zenbook UX433 nie było (tam zastosowano wyłącznie NumberPad). Tym samym Zenbook 14 UX434FLC jest ewolucją poprzednika, która powinna przynieść urządzeniu kilka dodatkowych korzyści.

ASUS Zenbook 14 UX433FLC to najnowsza wersja popularnego ultrabooka, która została wyposażona w 4-rdzeniowy i 8-wątkowy procesor Intel Core i5-10210U, kartę NVIDIA GeForce MX250 oraz drugą generację dotykowego ekranu ScreenPad 2.0.

Ultrabook posiada wewnątrz dedykowany układ graficzny NVIDIA GeForce MX250. Kartę wyposażono w 2048 MB pamięci VRAM GDDR5 na magistrali 64-bitowej. Daje to przepustowość na poziomie 48,1 GB/s. Rdzeń GP108 posiada 384 procesory CUDA, 32 jednostki teksturujące oraz 16 renderujących. Taktowanie karty w trybie bazowym wynosi zaledwie 937 MHz, natomiast w trybie GPU Boost 3.0 wzrasta do 1038 MHz. Mamy więc do czynienia z przyciętą wersją MX250 o identyfikatorze "1D52". W zasadzie specyfikacja karty jest bliźniaczo podobna do obciętej wersji GeForce MX150. Współczynnik TDP układu graficznego NVIDIA GeForce MX250 wynosi 10W. Taktowanie pamięci GDDR5 zastosowanych w GeForce MX250 efektywnie sięga wartości 6008 MHz. Jego moc pozwala na w miarę komfortową grę w mniej wymagające tytuły w rozdzielczości HD.

Konfiguracja ultrabooka ASUS Zenbook 14 UX433FLC:



Procesor Intel Core i5-10210U (1,6 GHz - 4,1 GHz)

16 GB pamięci RAM DDR3 2133 MHz

Zintegrowany układ Intel UHD Graphics 620

Karta graficzna NVIDIA GeForce MX250 2 GB VRAM GDDR5

Matryca 14,0" / matowa IPS / rozdzielczość 1920x1080 pikseli

Dotykowy ekran ScreenPad / IPS 5,65" / rozdzielczość 2160x1080 pikseli

Dysk SSD Western Digital SN520 M.2 / 512 GB / Interfejs PCIe x4 Gen.3 NVMe

System operacyjny Microsoft Windows 10 Home 1903 (May Update)

ASUS Zenbook 14 UX434FLC został wyposażony w najnowszy, 4-rdzeniowy i 8-wątkowy procesor Intel Core i5-10210U, należący do rodziny Intel Comet Lake-U i będący częścią dziesiątej generacji procesorów. Omawiana jednostka charakteryzuje się taktowaniem bazowym na poziomie 1,6 GHz z możliwością automatycznego podbicia w trybie Turbo Boost 2.0 do wartości maksymalnie 4,1 GHz. Działanie Turbo jest więc poprawione w porównaniu do starszych układów Kaby Lake Refresh oraz Whiskey Lake-U i to właściwie główna zmiana omawianego układu w porównaniu do poprzedników. Jako że mamy do czynienia z energooszczędnym układem wykonanym w 14 nm procesie technologicznym oczywistym jest, że będzie pobierał raczej niewiele mocy. Tak też jest w istocie, ponieważ TDP modelu Intel Core i5-10210U ustalone zostało na poziomie 15W. Procesor zastosowany w testowanym urządzeniu hybrydowym jest przylutowany do złącza BGA, tak więc nie ma możliwości jego wymiany. Ponadto zablokowany BIOS uniemożliwia jakiekolwiek próby OC. Jesteśmy zdani wyłącznie na działanie trybu Turbo Boost 2.0.