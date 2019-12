AMD Ryzen 7 4800H i Ryzen 9 4900H - atak na Intel Core i9-9980HK

Wczoraj informowaliśmy o pierwszym, nadchodzącym APU AMD Renoir, które pojawiło w się w sieci. Mowa o Ryzen 7 4700U, które pomimo bycia niskonapięciową jednostką z TDP 15W, zostało jednocześnie wyposażone w osiem fizycznych rdzeni. Nie minęło dużo czasu, Internet opanowały kolejne przedwczesne informacje, tym razem o APU Renoir, które należeć będą do serii H, a więc wydajniejszych układach przygotowanych m.in. z myślą o laptopach gamingowych. Według najnowszych informacji, AMD przygotowuje przynajmniej trzy konstrukcje, które będą rywalizowały z obecnymi flagowymi układami Intel Coffee Lake-H Refresh. Najmocniejszym atakiem ma być 8-rdzeniowy i 16-wątkowy AMD Ryzen 9 4900H, który będzie bezpośrednią konkurencją dla Core i9-9980HK, choć laptopy w niego wyposażone powinny być znacznie tańsze od topowych konstrukcji na Intelu.

AMD zamierza wraz z trzecią generacją APU Renoir o wiele mocniej zaatakować rynek wydajnych notebooków. Nowe jednostki APU mają konkurować z Core i7-9750H, Core i9-9880H i Core i9-9980HK.

Tak jak wczoraj przypuszczano, APU Renoir z serii H w przeciwieństwie do serii U będą obsługiwały wielowątkowość, a najmocniejszym przedstawicielem tej serii będzie AMD Ryzen 9 4900H, który zostanie wyposażony w osiem rdzeni i szesnaście wątków. Ten układ powinien konkurować z Core i9-9980HK pod względem wydajności, choć jednocześnie będzie oferowany w tańszych modelach laptopów niż wspomniany Intel. Niżej będzie AMD Ryzen 7 4800H, który także będzie wyposażony w osiem rdzeni i szesnaście wątków, jednak tutaj z pewnością otrzymamy nieco niższe zegary, a układ powinien rywalizować z Core i9-9880H. Trzecim APU z serii Renoir będzie 6-rdzeniowy i 12-wątkowy AMD Ryzen 5 4600H, który będzie konkurował z Core i7-9750H. Wszystkie APU Renoir z serii H będą miały TDP na poziomie 45W, będą wykorzystywały 7 nm proces technologiczny oraz architekturę Zen 2.

AMD Ryzen 9 4900H powinien otrzymać zintegrowany układ graficzny Radeon Vega 12 lub Vega 13. Ryzen 7 4800H będzie dysponował iGPU Radeon Vega 10/11, z kolei Ryzen 5 4600H będzie miał zintegrowany układ Radeon Vega 8/9 (oznaczenia nie do końca są wciąż znane). Wszystkie APU (z wyjątkiem Ryzen 9 4900H) pojawiły się w ofercie jednego z zagranicznych sklepów, który umieścił laptopy ASUS GA401 oraz GA502. Co ciekawe, przy niektórych laptopach widnieją nazwy "Ryzen 5 4600HS" oraz "Ryzen 7 4800HS" - nie wiemy obecnie do czego odnosi się litera S, ale w jakiś sposób będą się te układy różniły od podstawowych wariantów. Ponadto zagraniczne źródła donoszą o zgodności APU Renoir z pamięciami SO-DIMM DDR4 3200 MHz, które mają być montowane do notebooków z nadchodzącymi układami AMD Ryzen serii 4000 Mobile. Z pewnością wkrótce pojawi się jeszcze więcej informacji, natomiast sama premiera AMD Renoir zaplanowana została na targach CES w Las Vegas.

Źródło: WCCFTech