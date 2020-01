AMD Radeon RX 5700M - pełna specyfikacja karty dla laptopów

Wczoraj firma AMD podczas konferencji w Las Vegas zaprezentowała kolejną desktopową kartę graficzną - Radeon RX 5600 XT, który okazuje się być przyciętą wersją Navi 10. Firma wykorzystała okazję do zdradzenia również pierwszych szczegółów na temat mobilnych odpowiedników w postaci Radeon RX 5600M oraz Radeon RX 5700M, tworząc tym samym całą nową linię produktową dla wydajnych notebooków. O ile w przypadku Radeona RX 5600M kwestia specyfikacji była już wcześniej znana, o tyle Radeon RX 5700M był pewną niespodzianką. Fakt, już wcześniej mówiło się o możliwości wydania takiej karty dla laptopów, jednak specyfikacja była nieznana. Parametry GPU, które pojawiły się w sieci wczoraj okazały się z kolei nie do końca prawdziwe. AMD na swojej stronie opublikowało pełną specyfikację mobilnego Radeona RX 5700M, a my sprawdzamy czym się charakteryzuje na tle desktopowych odpowiedników.

AMD Radeon RX 5700M wykorzystuje rdzeń graficzny Navi 10 z 36 blokami Compute Units. Firma postanowiła także wykorzystać wolniejsze kości GDDR6 12 Gbps.

AMD Radeon RX 5700M będzie mobilnym odpowiednikiem Radeona RX 5700, a nie RX 5700 XT jak jeszcze wczoraj sugerowano. Firma podzieliła się szczegółami dotyczącymi specyfikacji, z których jasno wynika, że GPU bazuje na rdzeniu Navi 10 z 36 blokami Compute Units. Otrzymamy zatem 2304 procesory strumieniowe, 64 jednostki renderujące oraz 144 jednostek teksturujących. Całość opiera się o 7 nm proces technologiczny oraz architekturę RDNA. Otrzymamy również 8 GB pamięci VRAM GDDR6 na magistrali 256-bitowej. Niestety, ale AMD postanowiło zastosować wolniejsze kości GDDR6, na wzór układów NVIDIA GeForce RTX 20x0 Max-Q (oraz RTX 2060).

Zamiast pamięci o efektywnym taktowaniu 14 000 MHz, otrzymamy kości 12 Gbps, co sprawia, że przepustowość pamięci zmaleje do 384 GB/s. Dokładnie tak samo jak ma to miejsce we wspomnianych, energooszczędnych układach NVIDIA GeForce RTX 20x0 Max-Q Design. Jeśli zaś chodzi o taktowanie rdzenia, to w trybie Game dochodzi do 1620 MHz, z kolei w trybie Boost do 1720 MHz. Taktowanie rdzenia jest więc porównywalne z wersją desktopową, jednak wolniejsze pamięci GDDR6 wpłyną z pewnością na nieco niższe osiągi w grach. Niemniej jednak karta bez problemu powinna poradzić sobie z GeForce RTX 2060, a głównym dla niej konkurentem będą takie karty jak GeForce RTX 2070 Max-Q czy pełny GeForce RTX 2070 Mobile. Notebooki z Radeonem RX 5700M pojawią się w pierwszej połowie 2020 roku.

Źródło: AMD