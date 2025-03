Nie możesz się uporać z reklamami w aplikacjach mobilnych? Android 14 pozwoli Ci przejąć nad nimi kontrolę

Reklamy są dziś tak wszechobecne, że nie sposób ich ominąć, jeśli nie chce się dodatkowo płacić. Szczególnie uciążliwe może się okazać oglądanie filmów na platformach takich jak YouTube lub korzystanie z aplikacji w systemie Android. W tym drugim przypadku często zdarza się tak, że po krótkiej chwili może wyskoczyć nam pełnoekranowa reklama, którą w dodatku ciężko zamknąć. Oczywiście istnieją różne rozwiązania tego "problemu", jednak te natywne dopiero nadejdzie.

Zapewne każdy z nas choć raz spotkał się z sytuacją, w której podczas korzystania aplikacji na smartfonie na całym ekranie wyświetliła się reklama. Zazwyczaj tego typu treści są specjalne skonstruowane w taki sposób, aby nie można było ich łatwo wyłączyć. Odpowiednia ikonka "X" pojawia się po określonym czasie, a nierzadko bywa ulokowana w miejscu, w którym w ogóle jej nie widać. Oczywiście najprostszą metodą zazwyczaj okazuje się wyłączenie dostępu do internetu, natomiast nie rozwiązuje to do końca tej niedogodności. Jako że Android w ostatnich latach zmienia się w kierunku prywatności oraz większej kontroli dla użytkownika, to często otrzymujemy całkiem przydatne funkcje. Jedną z nich może być odkryta przez użytkownika portalu X (Twitter) opcja, która pozwoli zablokować pełnoekranowe powiadomienia i interakcje.

In Android 14, you can manually revoke the USE_FULL_SCREEN_INTENT permission from apps so they can't send you full-screen notifications.



Later this year, Google Play will auto revoke this permission from newly installed apps that don't provide calling or alarm functionality! pic.twitter.com/plCSZDz94f