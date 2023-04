Netflix rozwija swój polski oddział. Wystartowało centrum inżynieryjne, a na jego czele stanął doświadczony menedżer

Netflix to usługa streamingowa, która obecna jest aktualnie w ponad 190 krajach. Z serwisu korzysta 231 mln abonentów na całym świecie. Platforma ma też swój oddział w Polsce i plany zakładają jego dalszy rozwój. Częścią obecności Nefliksa na naszym rodzimym rynku jest centrum inżynieryjne, które właśnie rozpoczęło działalność. Pierwsi pracownicy już wykonują swoje obowiązki, a na czele przedsięwzięcia stanęła osoba związana wcześniej z Amazonem.

Netflix nieustannie rozbudowuje swój polski oddział. Uruchomione zostało w naszym kraju także centrum inżynieryjne. Na jego czele stanął menedżer z ponad 15-letnim doświadczeniem - Łukasz Romaniuk.

Centrum inżynieryjne utworzono w Warszawie i do jego zadań należy opracowywanie narzędzi do wewnętrznego użytku platformy i jej partnerów. Są one wykorzystywane głównie podczas procesu tworzenia autorskich produkcji Netfliksa. Powstanie centrum zapowiedziano w styczniu bieżącego roku. Jego dyrektorem został Łukasz Romaniuk. Menedżer ma ponad 15-letnie doświadczenie w rozwoju zespołów inżynierskich. Przed dołączeniem do amerykańskiego serwisu streamingowego, pracował między innymi w Amazon Web Services oraz w strukturach firmy GE Aviation w Polsce.

To nie koniec rozwoju naszego rodzimego oddziału Netfliksa. Planowane jest jego dalsze rozbudowywanie. Aktualnie firma poszukuje inżynierów oprogramowania oraz interfejsu użytkownika. Jest też dostępna oferta pracy dla menedżera produktu. Uruchomienie centrum inżynieryjnego, to kolejny krok zwiększający obecność firmy na polskim rynku. Przypomnijmy, że Netflix posiada w naszym kraju od 2022 roku regionalne biuro, które odpowiada za kilkanaście rynków Europy Środkowo-Wchodniej.

Źródło: Netflix