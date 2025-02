NEONET ogłasza duże zwolnienia grupowe i masowo zamyka kolejne sklepy stacjonarne. A to jeszcze nie koniec

Miesiąc temu pisaliśmy o pierwszym przypadku zamknięcia sklepu polskiej sieci elektromarketów w Bielsku-Białej. Teraz wiemy, że na tym nie poprzestano, likwidując następne punkty na terenie Polski. NEONET wydał również oświadczenie w sprawie grupowych zwolnień, zapewniając, że pracownicy otrzymają wsparcie ze strony spółki. Dzięki naszym czytelnikom dowiedzieliśmy się również, że konkurencja nie śpi i czujnie przygląda się restrukturyzacji sieci.

NEONET w ciągu ostatnich 30 dni zamknął aż 40 sklepów stacjonarnych. Teraz ogłasza dużą redukcję etatów i chce pomóc zwolnionym pracownikom. Oświadczenie polskiej sieci nie napawa jednak optymizmem, a kolejne sklepy czekają w kolejce do zamknięcia.

NEONET końcem listopada 2023 mógł pochwalić się 300 sklepami stacjonarnymi, jednak dziś liczba ta stopniała do 260 punktów. Dzięki naszym czytelnikom udało się ustalić, że zlikwidowano aż 40 oddziałów w całej Polsce. Dodatkowo zauważyliśmy, że zamknięciu z dnia na dzień uległ sklep w Jabłonnej, gdzie nasza redakcja ma swoją siedzibę. Warto również wspomnieć, że niesłychanie szybko są aktualizowane lokalizacje w Google Maps. Czytelnicy donoszą, że często klienci nie są nawet informowani o tym, że ich lokalny sklep zostanie zamknięty, podobnie jak miało to miejsce ze sklepem w Bielsku-Białej. Udało się nam ustalić, że kolejnymi sklepami, które mogą zostać zamknięte w najbliższym czasie, są: sklep w Oleśnicy w województwie dolnośląskim. Dostaliśmy też informację, że w pierwszej z wymienionych lokalizacji, brakuje sprzętu, a niektóre z działów potrafią świecić pustkami, co podobno widać nawet przez witrynę sklepową.

Zdaje się jednak, że to nie koniec, gdyż NEONET wydał oświadczenie z dnia 27 grudnia 2023, gdzie potwierdza, że liczne zamknięcia są częścią restrukturyzacji spółki. Zatem z miesiąca na miesiąc powinniśmy spodziewać się kolejnych likwidacji. W oświadczeniu możemy przeczytać również: "Zarząd Spółki informuje dodatkowo o rozpoczęciu procesu redukcji etatów obejmujących centralę firmy. W trosce o pracowników, osoby otrzymujące informację o zakończeniu współpracy zostaną wyposażone w kluczowe narzędzia wspierające...". Mówimy tutaj o zwolnieniu od 80 do 100 pracowników z kadry liczącej 377 osób, a zatem z pracą pożegna się blisko 1/4 kadry. NEONET jednak zapewnił, że osoby te mogą liczyć na odprawę uzależnioną od stażu pracy, pomoc w przygotowaniu CV i symulacje przyszłych rozmów rekrutacyjnych oraz polecenie do firm rekrutacyjnych. Jednakże z nieoficjalnych źródeł wiemy, że pracownicy sklepów stacjonarnych oprócz odprawy i zachowania okresu wypowiedzenia, mogą liczyć tylko na przeniesienie do innego miejsca pracy, które również może zostać zamknięte. Mimo iż sieć oficjalnie zapowiedziała program outplacementowy.

Nieoficjalne źródła zwróciły również naszą uwagę na to, że inne wiodące sieci elektromarketów bacznie przyglądają się restrukturyzacji NEONET, chcąc wykorzystać sytuację na własną korzyść. Mogliście również zauważyć, że w ostatnim czasie reklamy niektórych sieci stały się bardziej intensywne, zwłaszcza gdy zasubskrybowaliśmy newsletter danej sieci. Mówimy tutaj przede wszystkim o wiadomościach SMS i mail, ale również można to zauważyć w radiu i TV. Niewątpliwie konkurencja nie śpi i chce pozyskać klientów dla siebie. Słowem końca, zalecamy stałym klientom sieci NEONET zapytać w swoich lokalnych punktach o ewentualne zamknięcie. Z pewnością powinno to oszczędzić Waszych nerwów.

UPDATE: Dostaliśmy informację, że lista zamkniętych sklepów jest dłuższa i obejmuje placówki w: Choszczno, Nowy Dwór Gdański, Suwałki, Sokółka, Wągrowiec, Zgierz, Głuchołazy, Kraśnik, Rydułtowy, Żywiec, Strzegom, Łomianki, Grodzisk Mazowiecki, Zamość. Nie jest to jednak koniec likwidacji oddziałów, których liczba może sięgnąć 50.

Źródło: NEONET, Google Maps, PurePC