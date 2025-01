Na portfel Satoshiego Nakamoto trafiło 26,9 bitcoinów. Prezent od bogacza, a może wielki powrót autora kryptowaluty?

W dzisiejszych czasach chyba każdy wie, czym jest Bitcoin. Zagadnienia związane z najsłynniejszą kryptowalutą są dla wielu osób niezwykle fascynujące, jednak nie da się ukryć, że równie ciekawa okazuje się historia o powstaniu Bitcoina. Jak wiadomo, stoi za nim anonimowy Satoshi Nakamoto, który zwyczajnie zniknął pod koniec 2010 roku i od tamtego czasu nic na jego temat nie wiadomo. Nic dziwnego, że spore poruszenie w sieci wywołała transakcja na jeden z jego portfeli.

Na pierwszy portfel w sieci Bitcoin niespodziewanie wysłano 26,9 BTC, czyli równowartość 1,17 mln dolarów. Saldo zmieniło się zatem po raz pierwszy od grudnia 2010 roku.

Portfel genesis to pierwszy portfel, jaki kiedykolwiek powstał w sieci Bitcoin. Saldo od grudnia 2010 roku niezmiennie wynosiło 72 BTC. Niespodziewanie jednak 5 stycznia o godzinie 7:52 czasu polskiego odnotowano na nim wpływ 26,9 BTC. Mówimy więc tutaj o środkach wartych aż 1,17 miliona dolarów. Warto dodać, że opłata za transakcję wyniosła 100 dolarów, a więc była znacznie powyżej średniej. Co więcej, zanim środki trafiły na wspomniany portfel, miała miejsce dosyć złożona transakcja obejmująca przeniesienie środków z 3 portfeli do 12 innych portfeli. Większość środków pochodziła z portfela oznaczonego jako należący do Binance.

Obecnie na porzuconym portfelu Genesis znajduje się 99,67 BTC, czyli równowartość ok. 4,3 mln dolarów. Pojawia się zatem pytanie, czy opisana powyżej transakcja to wynik przebudzenia Satoshiego Nakamoto, który np. postanowił uporządkować swoje Bitcoiny, a może jednak to zwykły prezent czy żart ze strony jakiegoś bogacza chcącego zrobić nieco zamieszania? Tego niestety najpewniej się nie dowiemy. Na koniec warto przypomnieć, że portfel Genesis to wcale nie jedyne miejsce, gdzie swoje środki przechowuje Satoshi Nakamoto. Na różnych portfelach twórcy najsłynniejszej kryptowaluty zgromadzono w sumie aż 1,1 mln BTC, które warte są dziś ok. 43 mld dolarów. Nic nie wskazuje na to, by środki te kiedykolwiek miały zostać "odblokowane". Chyba że Satoshi Nakamoto faktycznie wróci...

Źródło: The Block, Blockchain