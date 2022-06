MSI Titan GT77 oraz Raider GE67 i Raider GE77 - specyfikacja topowych notebooków do gier z Intel Alder Lake-HX

O nowych laptopach MSI po raz pierwszy usłyszeliśmy podczas prezentacji firmy Intel, która na spotkaniu z mediami prezentowała procesory Alder Lake-HX. Wówczas dość szczegółowo omówiono nadchodzącego flagowca w postaci MSI Titan GT77. Ostatni model z tej serii - GT76 - pojawił się w ofercie dawno temu i niektórzy już przestali wierzyć, że jakikolwiek następca ujrzy światło dzienne. Tymczasem producent zdradził w końcu pełną specyfikację komputera, podkreślając że jest to zdecydowanie najsmuklejszy model z linii Titan GT. Przy okazji potwierdzono także specyfikację notebooków MSI Raider GE67 oraz MSI Raider GE77. We wszystkich przypadkach skorzystano z procesorów 12. generacji Intel Alder Lake-HX.

MSI Titan GT77 to największy z obecnej generacji laptop od tajwańskiego producenta. Jego waga wynosi 3,3 kg, z kolei grubość w największym punkcie - 23,1 mm. Mimo to jest to zdecydowanie smuklejszy komputer od swojego poprzednika, którego grubość sięgała 42 mm. Wyposażony w procesor Intel Core i9-12900HX, obsługujący 8 rdzeni Performance oraz 8 rdzeni Efficient, a także najnowsze układy graficzne NVIDIA GeForce RTX 3000. Jest to także pierwszy zapowiedziany notebook obsługujący aż cztery nośniki SSD, w tym jeden z najnowszym standardem PCIe 5.0. Nie brakuje także klawiatury CherryMX z przełącznikami mechanicznymi oraz podświetleniem osobnym dla każdego z klawiszy. System audio składa się z czterech głośników - dwóch tweeterów oraz dwóch wooferów. Taka konfiguracja powinna odznaczać się ponadprzeciętną jakością dźwięku. Laptop trafi do sprzedaży w cenie rozpoczynającej się od 3200 dolarów, aczkolwiek ta najbardziej wypasiona będzie kosztować prawie 4900 dolarów.

MSI Titan GT77 MSI Raider GE67 MSI Raider GE77 Procesor Intel Core i9-12900HX (16C/24T) Intel Core i7-12800HX (16C/24T)

Intel Core i9-12900HX (16C/24T) Intel Core i7-12800HX (16C/24T)

Intel Core i9-12900HX (16C/24T) Zintegrowany układ Intel UHD Graphics 770 Intel UHD Graphics 770 Intel UHD Graphics 770 Dedykowany układ NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU 150 W

NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU 175 W NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU 150 W

NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU 175 W NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU 150 W

NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU 175 W Pamięć RAM Do 128 GB DDR5 4800 MHz (4x SO-DIMM) Do 64 GB DDR5 4800 MHz (2x SO-DIMM) Do 64 GB DDR5 4800 MHz (2x SO-DIMM) Magazyn danych 1x SSD M.2 PCIe 5.0 x4 NVMe do 4 TB

3x SSD M.2 PCIe 4.0 x4 NVMe po 4 TB

Łącznie 16 TB 2x SSD M.2 PCIe 4.0 x4 NVMe 2x SSD M.2 PCIe 4.0 x4 NVMe Ekran 17,3" IPS 3840x2160

120 Hz, 100% DCI-P3 15,6" OLED 2560x1440

240 Hz, ~100% DCI-P3 17,3" IPS 1920x1080 360 Hz

17,3" IPS 2560x1440 240 Hz

17,3" IPS 3840x2160 120 Hz Złącza 2x Thunderbolt 4

3x USB 3.2 typu A Gen.2

1x HDMI 2.1

1x mini DisplayPort

1x Ethernet RJ-45

1x czytnik kart SD Express

1x Audio-jack 3.5 mm 1x Thunderbolt 4

1x USB 3.2 typu C Gen.2

1x USB 3.2 typu A Gen.2

2x USB 3.2 typu A Gen.1

1x HDMI 2.1

1x Ethernet RJ-45

1x czytnik kart SD Express

1x Audio-jack 3.5 mm 1x Thunderbolt 4

1x USB 3.2 typu C Gen.2

1x USB 3.2 typu A Gen.2

2x USB 3.2 typu A Gen.1

1x HDMI 2.1

1x czytnik kart SD Express

1x Audio-jack 3.5 mm Łączność Przewodowa - Intel Killer Ethernet E3100G (2.5 Gbit)

Bezprzewodowa - Intel Killer WiFi 6E (AX1675)

Bluetooth 5.2 Przewodowa - Intel Killer Ethernet E3100G (2.5 Gbit) Bezprzewodowa - Intel Killer WiFi 6E (AX1675) Bluetooth 5.2 Przewodowa - Intel Killer Ethernet E3100G (2.5 Gbit) Bezprzewodowa - Intel Killer WiFi 6E (AX1675) Bluetooth 5.2 Kamera internetowa 720p, 30 FPS 1080p, 30 FPS 1080p, 30 FPS Akumulator 99 Wh 99,9 Wh 99,9 Wh Waga 3,3 kg 2,38 kg 2,9 kg System Windows 11 Home

Windows 11 Pro Windows 11 Home

Windows 11 Pro Windows 11 Home

Windows 11 Pro Cena Od 3200 dolarów Od 2500 dolarów Od 2600 dolarów

MSI wprowadza także do oferty laptopy Raider GE67 oraz Raider GE77. Oferują wsparcie dla topowych procesorów Intel Alder Lake-HX z 16 rdzeniami i 24 wątkami, a także umożliwiają montaż do dwóch nośników SSD PCIe 4.0 x4 NVMe. O ile 15-calowy wariant Raider GE67 skorzysta wyłącznie z ekranu OLED o odświeżaniu 240 Hz, tak Raider GE77 będzie oferował jeden z trzech ekranów o wysokim odświeżaniu: Full HD 360 Hz, WQHD 240 Hz lub UHD 120 Hz. W tym wypadku design nie zmieni się szczególnie względem Raider GE66 czy GE67, aczkolwiek teraz na zewnętrznej pokrywie znajdziemy nie tylko metalowy emblemat z logiem producenta, ale także nadrukowaną nazwę MSI na jednym z boków.

